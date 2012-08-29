شیردل نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعزام تیم ملی یوگای کشور به رقابت‌های آسیایی هند که قرار بود سه شنبه 7 شهریورماه انجام شود، به علت بروز برخی مشکلات منتفی شد.

وی با بیان اینکه 2 یوگاکار از خراسان شمالی نیز عضو این تیم بودند، تصریح کرد: بیژن فاضلیان در رده سنی بزرگسالان و علیرضا فاضلیان در رده سنی نوجوانان 2 ورزشکار هم استانی بودند که قرار بود در قالب تیم 10 نفره ایران به این رقابت‌های آسیایی اعزام شوند.

نیازی اظهار داشت: تیم ملی یوگای ایران به علت صادر نشدن روادید بازیکنان نتوانست خود را به این رقابت‌ها برساند.

وی گفت: بر اساس برنامه مسابقات آسیایی یوگا 10 و 11 شهریور ماه سال جاری در حیدرآباد هندوستان برگزار می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: در پی عدم اعزام تیم ملی ایران به رقابت‌های آسیایی، انجمن یوگای ایران تصمیم به اعزام تیم ملی به رقابت‌های جهانی ایتالیا در آذرماه سال جاری گرفته است.

وی اضافه کرد: بر این اساس 2 یوگاکار خراسان شمالی آذر ماه سال جاری به همراه تیم ملی در رقابت‌های جهانی ایتالیا شرکت می‌کنند.

البته تیم ملی یوگای مردان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی هندوستان از نهاد خاصی حمایت مالی نشده و ورزشکاران خراسان شمالی عضو این تیم نیز قرار بود با هزینه شخصی به این مسابقات اعزام شوند.

در حال حاضر انجمن یوگای ایران به علت تازه تاسیس بودن سازوکار روشن و مشخصی نداشته و از منابع مالی خاصی نیز تغذیه نمی‌شود و بدین ترتیب تا زمان مشخص شدن وضعیت یوگای ایران، شرکت ورزشکاران این رشته در رقابت‌های آسیایی و جهانی منوط به حمایت مسئولین ورزشی کشور و هزینه کرد شخصی خود یوگارکاران خواهد بود.

صبح چهارشنبه برخی رسانه‌های استانی در سر خط خبرهای خود از اعزام و رفتن یوگاکاران خراسان شمالی به رقابت‌های آسیایی هند خبر داده بودند.