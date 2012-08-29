باران تابستانی تن داغ بروجرد را شست/ شهر روی موج طراوت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه شنبه شهر بروجرد برای مدت کوتاهی شاهد بارش قطرات زیبای باران بود تا شهریورماه این شهرستان رنگ نشاط و شادابی بگیرد.

این در حالیست که تابستان امسال برای لرستانیها تابستان گرمی بود و برای نخستین بار است که طی هفته جاری علاوه بر بروجرد شهر خرم آباد نیز برای دقایقی کوتاه میزبان قطرات باران می شود.

هواشناسی استان لرستان در گزارشی هوای این استان را در 48 ساعت آینده صاف تا نیمه ابری و در برخی مناطق با احتمال ضعیف باران و رعد و برق و وزش باد و غبار رقیق پیش بینی کرده است.

امید می رود در این روزهای پایانی تابستان با توجه به تشدید پدیده خشکسالی و گرمای هوا، لرستان شاهد بارش باران و دمیدن روح نشاط در شهرهای مختلف استان باشد.