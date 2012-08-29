حذف ایران از بحران سوریه اشتباه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس‌تی‌وی، فاروق الشرع گفت : "برخی کشورها همکاری با ایران برای حل بحران سوریه را رد می کنند و ادعا دارند که ایران خود بخشی از مشکل است اما حذف ایران از این مسئله اشتباه سیاسی محض بشمار می رود.

فاروق الشرع همچنین خواستار توقف خشونت در سوریه از سوی تمامی طرف ها شد.

الشرع طرح شش ماده ای کوفی عنان نماینده سابق سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه را راه کاری مناسب برای حل بحران در کشورش توصیف کرد.

وی در عین حال از کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به دولت سوریه و مخالفان برای گفتگو با یکدیگرکمک کنند.