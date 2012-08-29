امیر علی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با تصمیمات اتخاذ شده تا ابتدای مهرماه امسال کتابخانه عمومی مرکزی سمنان شبانه روزی می شود، افزود: 50 باب کتابخانه عمومی در استان سمنان وجود دارد.

وی اظهار داشت: از مجموع 50 باب کتابخانه عمومی در استان سمنان، هشت باب مشارکتی، یک باب مستقل و بقیه از این کتابخانه ها نهادی هستند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه سمنان از نظر داشتن سرانه فضای کتابخانه ای جزء سه استان برتر کشور محسوب می شود، تعداد کتابهای موجود در مخازن کتابخانه های استان سمنان را حدود 770 هزار جلد بیان کرد.

عموزاده در تشریح ساختار کتابخانه های استان سمنان ادامه داد: در استان سمنان 40 باب کتابخانه مجزا برای کودکان و سه کتابخانه نابینایان و ناشنوایان وجود دارد و 40 باب کتابخانه نیز به اینترنت مجهز هستند.

وی با اشاره به برگزاری گلریزان کتاب در آبان ماه سالجاری افزود: این اقدام برای کمک به تهیه کتابهای بیشتر و متنوع تر انجام می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح کتاب من، اظهار داشت: به دلیل فقدان برخی کتاب های تازه چاپ در کتابخانه ها، اعضا می توانند با پر کردن فرمی کتاب مورد نظر خود را، پس از تهیه توسط کتابخانه، طی زمانی معین به امانت بگیرند.

عموزاده با بیان اینکه سمنان از استان های پیشرو در اجرای طرح شبکه بین کتابخانه ای در استان سمنان است، خاطرنشان ساخت: نرم افزاری در دست تهیه است که بر اساس آن هر شهروندی که عضو یک کتابخانه باشد بتواند از کتابهای 50 کتابخانه دیگر به رایگان بهره ببرد و این طرح تنها در برخی از دانشگاه های بزرگ کشور اجرا می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان در پایان با اشاره به قانون تخصیص نیم درصد از درآمدهای شهرداری ها به فرهنگ کتاب، گفت: سال گذشته فقط دو میلیارد ریال به اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان پرداخت شد.