کسب امتیاز در تبریز را دنبال می کنیم

به گزارش خبرنگا رمهر، یحیی گل محمدی سه شنبه شب در کنفرانس خبری قبل از بازی که در هتل پارس برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: با اعتمادی که به بازیکنانم و کادر فنی دارم مطئئن هستم که در طول لیگ یکی از تیم های برتر خواهیم بود.



وی با اشاره به نقاط قوت تیم تراکتور سازی تبریز گفت: تراکتورسازی یکی از تیم های مدعی لیگ دوازدهم است و خط حمله خوبی دارد اما صبا نیز با استفاده از بازیکنان جوان و با انگیزه خود برای کسب نتیجه وارد میدان خواهد شد.

گل محمدی در خصوص وقت کشی های غیر معمول در فوتبال ایران ، افزود: وقت کشی در حد عرف قابل قبول است اما متاسفانه در فوتبال کشور این موضوع بیش از حد شده و داوران نقش بسزایی می توانند در برطرف کردن این موضوع داشته باشند.

دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و صبای قم قرار بود ساعت 19.20 امروز در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز رو در روی هم قرار گیرند.که بنا به اعلام هیئت فوتبال استان زمان این دیدار به ساعت17:30همین روز تغییر یافته است.



