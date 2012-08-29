تسهیلات حمایتی به دست پرورش دهندگان میگو نرسید

غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر درخصوص میزان اعتبارات اختصاص یافته برای سازمان شیلات در سال جاری، اظهارداشت: میزان اعتبارات ملی در حدود 50 میلیارد تومان و میزان مجموع اعتبارات عمرانی و استانی نیز درحدود 50 میلیارد تومان است که در سال 91 به سازمان شیلات اختصاص یافته است.

وی افزود: میزان اعتبارات توسعه بخش کشاورزی تاکنون درحدود 100 میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان شیلات کشوردرادامه درخصوص اجرایی شدن مصوبه یکصد میلیارد تومانی دولت برای جبران دیون تولید کنندگان میگو در کشور گفت: درحال حاضر پرداخت یکصدمیلیارد تومان از اعتبار اختصاص‌داده شده به پرورش‌دهندگان میگو برای جبران دیونشان به سیستم بانکی، در استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان آغاز شده است و تنها در استان سیستان و بلوچستان (چابهار) انجام نشده است.

غلامرضا رازقی رئیس سازمان شیلات کشورپیش از این به مهر گفته بود با توجه به اینکه مجموع بودجه تسهیلاتی شیلات سال گذشته در بخشهای مختلف بیش از 200 میلیارد تومان بود که خوشبختانه همگی جذب شدند، به نظر می رسد در سال جاری هم این رقم قطعا رشد بیش از 20 درصد متناسب با تولیدات سازمان داشته باشد.