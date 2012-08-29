روایتی از حال و هوای جهان پیش از انفجار بیگ بنگ در رمان «مرد مکعبی»

مختار عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف اولین رمان خود خبر داد و گفت: نوشتن این رمان که در حال حاضرعنوان «مرد مکعبی» را برای آن انتخاب کرده‌ام، در سال 87 و یک سال قبل از انتشار مجموعه داستان قبلیم که با نام «هفت» از سوی نشر مروارید منتشر شد، آغاز شد و در حال حاضر به پایان رسیده است.

وی افزود: زمان و مکان این رمان بسیار خاص و در نوع خود قابل توجه است. با وجودی اینکه داستان در کره زمین و جامعه پیرامونی ما رخ می‌دهد اما رخداد آن به نوعی به پیش از انفجار «بیگ بنگ» که منجر به آفرینش هستی شد، برمی‌گردد.

عبدالهی افزود: محور اصلی این رمان که روایتی فلسفی-عرفانی دارد، تلاش برای رسیدن به آزادی از سوی انسان است. تلاشی که در پایان رمان به این منجر می‌شود که خواننده از زبان راوی در‌یابد که آزادی دست نیافتنی است.

وی همچنین تاکید کرد: شخصیت پردازی این رمان در فضای جغرافیایی کشور خودمان تنظیم و رخ داده و اسامی شخصیت‌های داستان نیز بر همین مبنا انتخاب شده است اما با این وجود در مطالعه اثر نمی‌توان جعرافیای مشخصی برای رخ دادن این اثر متصور بود.

عبدالهی همچنین از آغاز تالیف مجموعه داستان تازه‌ای نیز خبر داد و گفت: من در نوشتن داستان و پیدا کردن ایده برای خلق داستان کمی سخت‌گیر هستم و بر همین اساس فکر می‌کنم نوشتن داستان‌های کوتاه برای این مجموعه نیز بسیار طول خواهد کشید.