بهره برداری از هتل آپارتمان ارس/ افتتاح چندین پروژه در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر ، دو پروژه خدماتی و تولیدی شامگاه سه شنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی و چندین نفر از مقامات استانی در منطقه آزاد ارس افتتاح و یک طرح صنعتی نیز کلنگ زنی شد.

هتل آپارتمان ارس با زیربنایی بالغ بر دو هزار و 200 متر مربع و با اعتبار 15 میلیلرد ریال به بهره برداری رسید.

این هتل در 4 طبقه که در هر طبقه 10 اتاق وجود دارد احداث شده است.



افتتاح مجتمع پالایشگاهی تبریز پترولیوم

مجتمع پالایشگاهی تبریز پترولیوم با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.

برای راه اندازی این مجتمع که قادر است سالانه 184 هزار تن بنزین، نفت سفید، گازوئیل و مازوت تولید کند، بیش از 50 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین کلنگ احداث کارخانه تولید خودرو "نصر خودرو سهند" را در منطقه آزاد ارس به زمین زد.

برای بهره برداری از این طرح 95 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده و با افتتاح آن برای 70 نفر شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر یک روزه خود به منطقه آزاد ارس از نمایشگاه خودروهای وارداتی در این منطقه نیز بازدید کرد.