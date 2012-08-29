ترانزیت 834 میلیون دلاری کالا از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم سید احمدی صبح چهارشنبه در دوره آموزشی حمل و نقل کالا با اشاره به کل ترانزیت خارجی مقصد در پنج ماه نخست سال جاری از طریق مرزها و گمرکات آذرباییجان غربی، گفت: میزان ترانزیت خارجی از استان در پنج ماه نخست سال جاری 100 هزار و 679 تن کالا به ارزش 834 میلیون و 749 هزار و 292 دلار بود.

وی با اشاره به افزایش پنج درصدی از نظر وزنی و ارزش کالاهای ترانزیتی از طریق آذربایجان غربی به سایر کشورهای منطقه، اظهار داشت: میزان ترانزیت داخلی مبدا نیز امسال 8 هزار و 651 تن به ارزش 40 میلیون و 791 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن 77 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 38 درصد کاهش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از تجهیز گمرکات مرزی استان به سامانه های پیشرفته کنترلی مواد مخدر طی سالجاری خبر داد و با بیان اینکه این تجهیزات شامل ایکس‌ری و سگ‌های موادیاب هستند، ادامه داد: هم اکنون چهار دستگاه ایکس ری در گمرک بازرگان مستقر شده و از چهار قلاده سگ موادیاب در گمرکات بازرگان و ارومیه استفاده می‌شود .

سید احمدی همچنین از صدور 513 هزار تن کالا به خارج از کشور طی چهارماه گذشته خبر داد و با بیان اینکه ارزش ریالی این میزان صادرات 185 میلیون دلار بود، عنوان کرد: میزان صادرات استان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 45 درصد رشد نشان می دهد .

وی میزان واردات استان را 164 هزار تن اعلام و ارزش این میزان کالای وارداتی به استان را 244 میلیون دلار با 15 درصد رشد عنوان و اضافه کرد: کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و مونته نگرو جز مهمترین کشورهای هدف کالاهای صادراتی استان هستند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی انوع میوه های خوراکی، فرآورده ها از سبزیجات و میوه جات، سوخت های معدنی و قیر، ماشین آلات و وسایل مکانیکی را از جمله کالاهای صادراتی از استان اعلام کرد .

دوره آموزشی ویژه حمل و نقل کالا در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی بخش فنی گمرکات آذربایجان غربی برای 50 نفر از کارکنان گمرکات آذربایجان غربی برگزار می‌شود .

در این دوره آموزشی مطالبی در ارتباط با مسائل و مقررات حمل‌ و نقل، آیین‌نامه حمل‌ و نقل کالا و مسافر، چگونگی کنترل بارنامه‌ها، چگونگی تمدید پروانه فعالیت موسسات و شرکت‌های حمل ‌و نقل کالا، حمل بارهای ترافیکی و ضرورت جمع‌آوری به موقع آمار در بارنامه‌های مصرفی شرکتها و مؤسسات حمل‌ و نقل کالا به مدیران شرکت‌های حمل‌ و نقل کالا ارائه می‌شود .