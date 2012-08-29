به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد کولیوند شامگاه سه شنبه طی سخنانی در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که در شهر محمدشهر و با حضور جمعی از مسئولین استانی برگزار شد، افزود: باید توجه داشت که در جهان کنونی و با وجود مسائلی همچون استکبار و تحریم‌های غرب غفلت در تصمیم‌گیری مسئولان، نه تنها استان ما البرز بلکه کشور را نیز دچار چالش‌های جدی می‌کند.

آینده جهان در دستان ماست

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصمیمات ما باید بر مبنای نگاه به آینده باشد و هر مسئولی بایستی وظیفه و نقش محوله را به نحو احسن انجام دهد؛ بی شک با این رویه مثبت آینده جهان در دستان ماست.

کولیوند در ادامه گفت: در خصوص مسائل مالی و اعتباری نیز مدیران و مسئولان استان البرز باید نگاهی فرااستانی و در واقع کشوری داشته باشند تا در نتیجه این توجه و نگاه این استان وظایف خود را در نقشه سراسری و کلان به خوبی ایفا کند.

به گفته محمدجواد کولیوند یکی از اقدامات مفید و مثمرثمری که باید با توجه به شرایط کنونی کشور و جهان مورد اجرا درآید و به جدیت پیگیری شود به حداقل رسانیدن هزینه‌های اضافی در پروژهای عمرانی است و در همین راستا بایستی پروژه‌هایی در اولویت عملیاتی شدن قرار بگیرند که بازدهی مناسب و گره‌گشای مشکلات مردم باشند.