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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

در هفته دولت/

افتتاح چاه عمیق سندیان 2 در رضوانشهر/ لزوم توسعه پایدار کشاورزی

افتتاح چاه عمیق سندیان 2 در رضوانشهر/ لزوم توسعه پایدار کشاورزی

افتتاح رشت - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت چاه عمیق سندیان دو با اعتباری افزون بر 790 میلیون ریال در شهرستان رضوانشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رضوانشهر در مراسم افتتاح این طرح بر ضرورت توسعه کشاورزی تاکید کرد و گفت: این شهرستان موقعیت مناسبی برای تولید انواع محصولات زراعی، باغی و دامی دارد.

احمد بامداد افزود: با توجه به تعیین سال جاری توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی و داخلی باید کار کارشناسی لازم در بخش های مختلف در این زمینه انجام گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه بخش کشاورزی با داشتن ظرفیتهای بسیار بالا پیش قراول تولید ملی است، اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح و حمایت همه جانبه از این بخش می توان به رونق اقتصادی و اشتغال بالا دست یافت.

فرماندار رضوانشهر با اشاره به اهمیت تولیدات دامی در اقتصاد کشاورزی گفت: تمامی اهتمام برنامه ریزان و متولیان امر بر حول محور کاهش مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و حمایت مستمر از تولید کنندگان متمرکز تا بتوان فرمان مقام معظم رهبری را محقق کرد.

کد مطلب 1683580

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