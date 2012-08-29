میزبانی اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد با منافع کشور در ارتباط است

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید با استفاده از ظرفیت شخصیت های ارزنده کشور که در دنیا شناخته شده و مورد احترام هستند، توفیقات بیشتری را نصیب کشورمان کنیم.

وی افزود: اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد در کشورمان یک کار ملی است و با منافع کشورمان در ارتباط است که امیدوارم بتوانیم با کارآمدتر کردن این جنبش و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و بهبود روابط سیاسی با کشورها، از ظرفیت بالقوه و بالفعل بالای آنها برای تاثیرگذاری در معادلات جهانی به خوبی بهره ببریم.

تابش با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در مقطع کنونی که کشورهای استکباری با حربه تحریم سعی در انزوای بیشتر ایران دارند اما اکنون موقعیت مطلوبی نصیب کشورمان شده که امیدواریم با تدبیر و خردمندی و رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، مورد توصیه رهبری معظم انقلاب اسلامی، توسط مسئولان امر برای ملت شریف ایران مشحون از خیر و برکت باشد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: ریاست سه ساله ایران بر این نهاد بین المللی بتواند موجب تحکیم و تقویت اهداف والای بنیانگذاران این جنبش که اهم آن نفی سلطه قدرتهای سلطه گر، مبارزه با بی عدالتی، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، تقویت همزیستی مسالمت آمیز و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست شود.

تابش اضافه کرد: جنبش عدم تعهد به لحاظ تعداد کشورهای عضو، پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی، منابع بالای انرژی و معدنی و موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و استراتژیک، ظرفیت بالقوه و بالفعل بالایی برای تاثیرگذاری در معادلات جهانی دارد.

وی یادآور شد: افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی این کشورها یک واقعیت انکار ناپذیر است اما متاسفانه در نظام بین المللی وامانده از تحولات جهانی هنوز عمدتا کشورهای فاتح در جنگ جهانی حق وتو دارند در حالیکه این کشورها در مقایسه با برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد جایگاهی ندارند.

تابش تاکید کرد: ساختار نظام بین الملل باید متناسب با این واقعیت ها تغییر پیدا کند و غیرمتعهدها در آینده نظام بین الملل نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد: گرچه ایران نمی تواند نقش منحصر به فردی جز ریاست اجلاس ایفا کند اما اجماع سازی کشورها برای تحول در ساختار های جنبش عدم تعهد و برنامه ریزی برای کارآمدتر کردن این نهاد، همچنین استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو برای مقابله با تحریم ها و تقویت اقتصاد مقاومتی و بهبود در رابطه با کشورهای همسایه می تواند از دستاوردهای برگزاری این اجلاس در کشورمان که یک حرکت ملی است و با منافع ملی در ارتباط است بهره ببرد.

تابش ادامه داد: البته معتقدم با برنامه ریزی مطلوب تر و استفاده از ظرفیت شخصیت های ارزنده کشوری که منشا مسئولیت های مهم بوده و در مجامع بین المللی و نزد سران کشورهای عضو شناخته شده و مورد احترام هستند، همچنین دیپلماتهای برجسته دولتهای سابق، می شد توفیقات بهتر و بیشتری را نصیب کشورمان کنیم.

وی عنوان کرد: در موقعیت فعلی باید همه سعی خود برای برگزاری آبرومندانه اجلاس و بهره مندی هر چه بیشتر ملت شریف ایران از دستاوردهای آن را به کار بگیریم.