به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
قبل از هر چیز حضور شما شخصیتهاى برجسته کشورهاى غیر متعهد را در این اجلاس در کشور ما ایران، صمیمانه تبریک مىگویم و امیدوارم این اجلاس شما براى تمام کشورهاى عضو بلکه براى جهان بشریت پیامآور صلح و ثبات و دوستى و مهربانى و شکوفایى اقتصادى و احیاى ارزشهاى اخلاقى باشد و با ظرفیتى که در این اجلاس مهم بینالمللى و در شما افراد با نفوذ جهان است این خواستهها دور از انتظار نیست.
و در اینجا لازم مىدانم که چند نکته را یادآور شوم:
نخست اینکه ایرانى را که شما مىبینید به یقین غیر از ایرانى است که رسانههاى سیاهنماى غربى معرفى کردهاند. ایرانى آزاد و پیشرفته و توأم با آرامش که داراى مردمى بسیار خونگرم و پرمحبت است، البته اختلاف سلیقههاى سیاسى همه جاى دنیا بوده و هست و این دیدار مىتواند در قضاوت شما درباره ایران مؤثر باشد.
دیگر اینکه کشور ما یک کشور مذهبى است، با سوابق درخشان تاریخى و کتاب آسمانى که همه مردم جهان را به صلح و دوستى و محبت و احترام به حقوق یکدیگر دعوت مىکند و از اختلاف و جنگ و خونریزى به شدت برحذر مىدارد.
و درست به همین دلیل ما را از «تهیه» و «نگهدارى» و «به کارگیرى» سلاحهاى کشتار جمعى برحذر داشته است و این مسأله در میان علماى دینى ما مورد اتفاق است هر چند دشمنان ما دائمآ واقعیتها را براى نیل به مقاصد سیاسى و حفظ منافع مادى خویش تحریف مىکنند.
و نیز به همین دلیل معتقدیم تمام سلاحهاى کشتار جمعى موجود در دنیا باید هر چه زودتر از بین برود چون نگهدارى آنها نیز حرام است.
و مسأله مهم دیگر این که دنیایى که در آن زندگى مىکنیم نسبت به گذشته بسیار ناامنتر شده و هماکنون درگیرىهاى شدید در مناطق مختلف بر اثر سیاستهاى مخرب زیادهخواهان جهان برقرار است و متأسفانه هر روز خونهاى بیگناهان بیشترى در این راه ریخته مىشود، در حالى که اگر کشورهاى غربى و همدستان آنها از دخالت در کشورهاى دیگر دست بردارند و سرنوشت هر کشورى را به دست مردم آنها بسپارند به زودى صلح و ثبات برقرار مىشود.
اضافه بر این و فقر و فاصله طبقاتى روز به روز در دنیا بیشتر مىشود گروهى بسیار مرفه و گروه زیادى با فقر دست و پنجه نرم مىکنند و حتى اخیراً بسیارى بر اثر فقر خودسوزى کردند این در حالى است که ثروتهاى عظیمى خرج تسلیحات مخرب مىشود.
مسأله مهم دیگر این که ارزشهاى اخلاقى که اساس و پایه تعلیمات پیامبران الهى و مورد تأکید فلاسفه و دانشمندان بزرگ جهان است روز به روز ضعیفتر مىشود ارزشهایى که مىتواند چهره دنیا را عوض کند و صلح و دوستى به بار آورد.
انتظار ما از شما عزیزان این است که در تصمیمات خود همه این مسائل را مورد توجه عمیق قرار دهید و راه حلهایى براى آن بیندیشید و مرهمى بر زخمهاى جانکاه بشریت بگذارید. همیشه در سایه لطف خداوند موفق و پیروز باشید.
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