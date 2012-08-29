اجرای طرح ابتکاری "کتاب من" در کتابخانه عمومی فیروزکوه

رضا رضایی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: با اجرای این طرح ابتکاری می توان بسیاری از کتابهایی را که مردم نیاز دارند و در کتابخانه موجود نیست، تهیه کرده و به آنها امانت داد تا مانند گذشته هیچ کس به علت کمبود کتاب، از علم و دانش محروم نشود.

وی تأکید کرد: امید است بتوان طرح های این چنینی را که باعث رضایت مردم و آسودگی خاطر آنها از دسترس بودن کتابهایی که نیاز دارند و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ و علم در این شهرستان می شود، بیشتر اجرا شود.

رضایی افزود: مردم فرهیخته این شهرستان لایق هر چه بیشتر این امکانات هستند و ما از خداوند متعال میخواهیم که نیرویی به ما دهد تا بتوانیم با تلاش هایی که می کنیم قدمی هر چند کوچک در زمینه علم و دانش در کشور ی که مهد علم و دانش از گذشته تاکنون است، برداریم .

شرایط خاص برای عدم تهیه و امانت کتاب

وی بیان داشت: کتابخانه فقط در شرایط خاص نمی تواند کتابهایی را تهیه کند و امانت دهد که این شرایط زمانی به وجود می آید که کتاب نایاب باشد و یا قیمت آن بالا بوده و در سطح بودجه ما نباشد.

مسئول کتابخانه عمومی شهرستان فیروزکوه ادامه داد: همچنین کتابهایی که مجوز نداشته باشند نمی توانند در دایره خواسته مردم قرار بگیرند و این امر، جزو محدودیتهای کتابخانه است.

وی اظهار داشت: این کتابخانه عمومی در سال 1378 افتتاح شد و کتابهای این کتابخانه از سه طریق اهدایی اعضا، هر سه ماه یکبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هر دو ماه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تأمین می شود.

12300عنوان کتاب در کتابخانه عمومی فیروزکوه

رضایی یادآور شد:12300عنوان کتاب در حال حاضر در این کتابخانه موجود بوده و این کتابخانه دارای 595 عضو است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

وی در رابطه با ساعت کاری کتابخانه نیز عنوان کرد: معمولا در تمام ساعت روز در خدمت شهروندان و اعضا هستیم و در حال حاضر ساعت کار این کتابخانه از ساعت 7:30 صبح الی 19 بعد از ظهر است که تقریبا ساعت زیادی برای پاسخگویی و خدمتگذاری به مراجعه کنندگان است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی ماهیانه در فیروزکوه

مسئول کتابخانه عمومی شهرستان فیروزکوه گفت: در این کتابخانه مسابقاتی برگزار می شود که از جمله آنها مسابقه کتابخوانی در هر ماه است که شرکت کنندگان زیادی جذب این مسابقات شده اند و در پایان مسابفات، جوایز ارزنده ای از سوی نهاد کتابخانه عمومی به این شرکت کنندگان اهدا می شود.

وی اضافه کرد: شهروندان برای شرکت در این مسابقات می توانند با مراجعه به سایت www.booki.ir در این رقابتها شرکت کنند و با دریافت فایل pdfمنابع مسابقات را به دست آورند؛ به این ترتیب شبکه کتا بخوانی حرفه ای در دسترس خواهد بود .

مسابقات کتابخوانی در فیروزکوه به مناسبت هفته دولت، دفاع مقدس و دهه فجر

این مسئول گفت: به مناسبتهای مختلف مانند هفته دولت ، دفاع مقدس ودهه فجر مسابقات کتاب خوانی در فیروزکوه برگزار خواهد شد.

وی در پایان از همه خانواده ها خواست تا با ثبت نام فرزندان خود در این مسابقات آنها را تشویق به کتابخوانی کنند و افزود: امید است با این کار بتوان موجب ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور شد.