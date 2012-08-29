  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

شکاف در میان مخالفان سوری عیان تر شد

شکاف در میان مخالفان سوری عیان تر شد

یکی از چهره های پر سر و صدای وابسته به جریان موسوم به شورای ملی سوریه از آن جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم ،  "بسمه قضمانی" مسئول دفتر اجرایی ورئیس امور بین الملل شورای ملی سوریه از این شورا جدا شد.

وی افزود: شورای ملی سوریه اهداف مورد نظر خود را محقق  نساخته است و نتوانسته پایگاه و اعتماد لازم را نزد مردم سوریه بدست آورد.

قضمانی اعتراف کرد: هم اکنون زمان سخن گفتن از اختلافات نیست اما اختلاف نظر ها میان اعضای شورای ملی واقعی است.

شایان ذکر است خانم "بسمه قضمانی" مسئول دفتر اجرایی ورئیس امور بین الملل شورای ملی سوریه است و از پر سر و صداترین اعضای این شورا به شمار می رفت.

کد مطلب 1683592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها