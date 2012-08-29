شکاف در میان مخالفان سوری عیان تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم ، "بسمه قضمانی" مسئول دفتر اجرایی ورئیس امور بین الملل شورای ملی سوریه از این شورا جدا شد.

وی افزود: شورای ملی سوریه اهداف مورد نظر خود را محقق نساخته است و نتوانسته پایگاه و اعتماد لازم را نزد مردم سوریه بدست آورد.

قضمانی اعتراف کرد: هم اکنون زمان سخن گفتن از اختلافات نیست اما اختلاف نظر ها میان اعضای شورای ملی واقعی است.

شایان ذکر است خانم "بسمه قضمانی" مسئول دفتر اجرایی ورئیس امور بین الملل شورای ملی سوریه است و از پر سر و صداترین اعضای این شورا به شمار می رفت.