900 کلاس درس برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی لرستان در نظر گرفته شد

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان آمادگی کامل را برای اجرای نظام آموزشی جدید 3-3-6 را دارد و تمهیدات لازم در این راستا اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بیش از 25 هزار و 800 دانش آموزان لرستان وارد پایه ششم ابتدایی می شوند، گفت: در این راستا تعداد 901 کلاس درس برای این تعداد دانش آموز پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین ساماندهی فضاهای آموزشی لرستان، شناسایی معلمان توانمند، تامین نیروی انسانی، آموزش معلمان و ... را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای اجرای نظام جدید 3-3-6 در استان لرستان برشمرد.

ماکنعلی همچنین با اشاره به روند تعیین محتوای کتب درسی مقطع دوم ابتدایی در لرستان گفت: کار تدوین محتوای جدید کتب درسی پایه دوم ابتدایی نیز توسط کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان انجام شده است.

وی افزود: با این اوصاف اداره کل آموزش و پرورش لرستان آمادگی کامل برای برگزاری نظام آموزشی 3-3-6 را در سال تحصیلی جدید دارد.