  1. استانها
  2. لرستان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

ماکنعلی خبر داد:

900 کلاس درس برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی لرستان در نظر گرفته شد

900 کلاس درس برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی لرستان در نظر گرفته شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی این استان در سال تحصیلی جدید بیش از 900 کلاس درس در نظر گرفته شده است.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان آمادگی کامل را برای اجرای نظام آموزشی جدید 3-3-6 را دارد و تمهیدات لازم در این راستا اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بیش از 25 هزار و 800 دانش آموزان لرستان وارد پایه ششم ابتدایی می شوند، گفت: در این راستا تعداد 901 کلاس درس برای این تعداد دانش آموز پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین ساماندهی فضاهای آموزشی لرستان، شناسایی معلمان توانمند، تامین نیروی انسانی، آموزش معلمان و ... را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای اجرای نظام جدید 3-3-6 در استان لرستان برشمرد.

ماکنعلی همچنین با اشاره به روند تعیین محتوای کتب درسی مقطع دوم ابتدایی در لرستان گفت: کار تدوین محتوای جدید کتب درسی پایه دوم ابتدایی نیز توسط کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان انجام شده است.

وی افزود: با این اوصاف اداره کل آموزش و پرورش لرستان آمادگی کامل برای برگزاری نظام آموزشی 3-3-6 را در سال تحصیلی جدید دارد.

کد مطلب 1683598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها