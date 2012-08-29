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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

به مناسبت هفته دولت؛

76 طرح بهزیستی در یزد به بهره برداری رسید

76 طرح بهزیستی در یزد به بهره برداری رسید

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان یزد از بهره برداری 76 طرح بهزیستی در سراسر استان یزد به مناسبت هفته دولت خبر داد.

محمدحسین رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل افتتاح ساختمان اورژانس اجتماعی مهریز، ساختمان اداری بهزیستی خاتم و 74 واحد مسکونی مددجویی در سطح مناطق مختلف استان یزد است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح ها بیش از 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان هزینه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد تصریح کرد: در ساخت واحدهای مسکونی مددجویان تحت پوشش، بخشی از اعتبارات مورد نیاز با سهم آورده مددجویان تامین شده است.

رحیمی نسب با اشاره به تلاش های دولت در تامین مسکن مددجویان و اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی گفت: در دولت نهم و دهم کارهای بزرگی صورت گرفته است.

این مسئول با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهیدان رجایی و باهنر بر خدمت به مردم و رسیدگی به وضعیت مددجویان و افراد تحت پوشش تاکید کرد.

کد مطلب 1683599

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