کوک شدن ساز موسیقی کرمان/ دربهای تالار خانه شهر گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان محرومیت گروههای موسیقی کرمانی برای برگزاری کنسرت در تالار شهر بیش از یک سال می گذرد؛ تیرماه سال گذشته بود که احسان خواجه امیری به کرمان آمد و در محل تالار خانه شهر کنسرتی را برگزار کرد که حاشیه های این اجرا، دامان گروههای کرمان را گرفت.

پس از این اجرا بود که اعضای شورای شهر پای مصوبه ای را امضا کردند که بر اساس آن برگزاری کنسرت موسیقی در خانه شهر کرمان ممنوع شد.

این تصمیم داد خیلی ها را درآورد. گروههای موسیقی کرمان که بیشترشان در سطح حرفه ای کار می کنند، هر چه گفتند که تنها سالن استاندارد شهر را از ما نگیرید، کسی نشنید. اعتراض کردند، درخواست کردند، بارها و بارها گفتند که بدون برگزاری کنسرت نمی توان ادامه کار داد، اما باز هم کسی اعتنایی نکرد.

البته این که گفتن نداشت؛ کیست که نداند تنها راه معرفی یک گروه موسیقی اجراهای عمومی آن است. کیست که نداند اگر نوازندگان و خوانندگان جوان کرمانی که با هنرشان گوی سبقت را در کشور از خیلی ها گرفته اند، روی صحنه اجرا نروند و کار خود را در معرض قضاوت عمومی نگذارند، راه دیگری برای ابراز توانمندی خود ندارند.

مگر مسئولین خودشان نمی دانند که برگزاری کنسرت برای گروههای موسیقی یک ضرورت جدی بوده و موثرترین روش برای دلگرم و دلخوش کردن آنها؟

اما هر چه بچه های موسیقی کرمان بیشتر گفتند، کسی از آنها نشنید؛ حتما آنها چیزی می دانستند که هنرمندان از آن بی خبر بودند و گرنه در هنردوستی مسئولین و مردم کرمان هیچ تردیدی وجود ندارد.

به هر حال، با این تصمیم شورای شهر، دربهای تالار خانه شهر کرمان به روی اهالی موسیقی و شهروندان کرمانی بسته شد؛ این مصوبه وقتی اوضاع را وخیم تر می کند که در کرمان هیچ سالن مناسب و استانداردی برای اجرای موسیقی وجود ندارد!

با این شرایط و پس از این ماجرا، هر چند مواردی اجرا در کرمان داشتیم اما بیشتر آن یا مربوط به گروههای غیر کرمانی بود و یا اگر کرمانیها کنسرت داشتند در سالن هایی بود که نمی شد در آن کاری کیفی به شهروندان موسیقی پرور کرمانی عرضه کرد.

روزگار خوش موسیقی با ورود استانداری کرمان

اما درست و زمانی که هنرمندان و گروههای موسیقی کرمان به جد از برگزاری کنسرت برای همشهریان خودشان قطع امید کرده بودند، روابط عمومی استانداری کرمان با حرکتی کاملا فرهنگی و در خور شان هنردوستان و هنرمندان کرمانی، به منظور گرامیداشت هفته دولت، برنامه ای را در تالار خانه شهر کرمان تدارک دید که با اجرای ارکستر ملی کرمان همراه بود.

این برنامه حال و هوای موسیقی کرمان را خوش کرد و نه فقط به گروههای موسیقی بلکه به کل شهروندان کرمانی که بیش از یک سال پشت دربهای بسته تالار خانه شهر چشم به راهند این نوید را داد که روزهای بهتری در راه است.

اجرای ارکستر ملی کرمان البته عمومی نبود، کنسرت به آن شکلی که مرسوم است، نبود و شرکت کنندگان این مراسم نیز فقط خانواده دولت بودند که یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در این تالار، گوش به ساز و آواز، هنرمندان گروه "امیر اخلاقی" دادند.

اما برای همه کسانی که مصوبه شورای شهر کرمان درتمام این یک سال، آزارشان داده، این اتفاق یعنی روزنه امید.

این برنامه ارکستر ملی کرمان هر چند برای عموم نبود، اما مورد استقبال جدی مدعوین قرار گرفت. مثل همیشه، مثل آن روزهایی که در تالار خانه شهر کنسرتی برگزار می شد و یک جمعیت زیادی پشت دربها می ماند و جمعیتی هم رنج روی پا ایستادن را تحمل می کردند از این اجرا نیز استقبال شد؛ هر چند برای عموم نبود.

طبق معمول همیشه، برنامه هنوز شروع نشده، ظرفیت تالار تکمیل شده و جایی برای نشستن نبود.

هنرمندان گروه "امیر اخلاقی" که دو سال و نیم کار خود را تعطیل کرده بودند، روی صحنه رفته، با این امید که از این پس بتوانند باز هم هنرشان را به قضاوت عمومی بگذارند.

تالار در اختیار گروههای حرفه ای قرار گیرد

این را امیر اخلاقی، سرپرست و آهنگساز ارکستر ملی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر به زبان آورده و می گوید: بعد از یک سال که اجرای کنسرت در این سالن ممنوع شده، روابط عمومی استانداری کرمان با حمایت اتاق بازرگانی و بانک رسالت اقدام به برگزاری این برنامه کرده است.

وی با بیان اینکه این اجرا ویژه کارمندان دولت بوده است اظهار می دارد: اما همین برنامه می تواند بهانه ای باشد تا این تالار در اختیار گروههایی قرار بگیرد که دارای استانداردهای ویژه هستند.

اخلاقی تصریح می کند: ما پیش بینی می کنیم که این اتفاق، مقدمه ای باشد برای لغو مصوبه شورای شهر کرمان در خصوص ممنوعیت این تالار برای برگزاری کنسرت. وی اظهار می دارد: این مسئله البته خواسته گروههای موسیقی کرمان هم هست.

اجرا نباشد، ارکستر ملی از هم می پاشد

سرپرست و آهنگساز ارکستر ملی کرمان در خصوص وضعیت کنونی این گروه می گوید: از زمانی که شرایط برای اجرا در کرمان طور دیگری رقم خورد، یک سال و نیم است که تمرینات این گروه تعطیل شد و بچه های گروه رغبتی برای ادامه کار ندارند.

وی با بیان اینکه این گروه از 40 نفر در رده سنی 16 تا 83 سال تشکیل شده، اظهار می دارد: اگر شرایط برای اجرا، مهیا نباشد تمرین کردن و ادامه کار فایده ای نخواهد داشت.

اخلاقی می افزاید: اما اگر باز هم قرار باشد این وضعیت را داشته باشیم گروه از هم می پاشد؛ همین حالا یک سال می شود که هیچ آهنگی برای گروه نساخته ام.

نظارت به جای ممنوعیت

وی می گوید: گروههای موسیقی کرمان به شدت به برگزاری کنسرت نیاز دارند و خواسته ما از مسئولین این است که در این مصوبه تجدید نظر کنند.

وی در خصوص دیگر مشکلات گروه ارکستر ملی کرمان اظهار می دارد: در حال حاضر، این گروه محل مناسبی برای اجراهای خود ندارند و اگر هفته ای یک بار همین صحنه تالار خان هشهر را به این منظور به ما بدهند برایمان کافی است.

به هر حال، بعد از یک سال، تنها سالن نیمه استاندارد شهرکرمان، شاهد برای برگزاری یک اجرای موسیقی بود؛ این برنامه در بهترین وضعیت و بی آنکه کمترین حاشیه ای به دنبال داشته باشد، اجرا شد و این حدس را به واقعیت بدل کرد که به جای ممنوعیت، می توان نظارت داشت.

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گزارش: اسما پورزنگی آبادی