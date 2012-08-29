تا پایان سال 92 تمام جاده های روستایی کامیاران آسفالت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در مراسم بهره برداری از طرح هادی و مسیر آسفالت شده روستای امیر آباد از توابع بخش موچش کامیاران اظهار داشت: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته تا پایان سال آینده هیچ جاده آسفالت نشده ای در شهرستان کامیاران باقی نمی ماند.

وی افزود: مسیر 900 متری روستای امیر آباد با اعتبار 140 میلیون تومان آسفالت و همچنین طرح هادی این روستا با اعتبار 235 میلیون تومان آماده و به بهره برداری می رسد.

فرماندار کامیاران در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: امروز نگرانی دشمنان ما از استقلال و عدم وابستگی ماست و خوشبختانه امروزه تلاش تمام مسئولان ترویج وسائل آسایش و راحتی مردم است و در این راه مصمم و همراه مردم هستند.

روحانی ثمره صبر و مقاومت و ایثارگری را تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و افزود: ادامه همکاری ملت و دولت باعث تدوام امنیت پایدار در جامعه می شود.

وی با تاکید بر گسترش فعالیت های عمرانی و طرح های هادی در روستاها ارائه و گسترش این گونه خدمات را مرهون نظام اسلامی، خون شهدا، تلاش ایثارگران و رابطه خوب مردم با دولتمردان دانست.

فرماندار کامیاران در ادامه سخنان خود مشارکت کشاورزان در طرح های توسعه بخش کشاورزی را به عنوان بهره برداران از آب، خاک و گیاه باعث تبدیل آنان به عنوان مدیران مزرعه خود و سبب تولید محصولات کشاورزی سالم و دستیابی به الگویی پایدار در تولید دانست.

روحانی توانمند کردن کشاورز و کارشناس، حفظ محیط زیست و کاهش هزینه و افزایش درآمد بهره بردار را از مواردی نام برد که باید به آن توجه کرد.

وی بر کشت بوم و دانش بومی تاکید کرد و حفظ دشمنان طبیعی آفات و استفاده کمتر از سموم را از موارد مورد نیاز برای آموزش به کشاورزان عنوان کرد.

فرماندار کامیاران در پایان با بیان اینکه کامیاران قطب مهم تولید توت فرنگی در استان است، اظهار داشت: گسترش مزارع توت فرنگی و به کارگیری شیوه های نوین تولید این محصول سبب رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد