غربی ها از حمایت مخالفان سوری دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمایت تسلیحاتی طرفهای خارجی سبب تشویق مخالفان سوری برای سر باز زدن از گفتگو ملی می شود.

در این بیانیه آمده است: روسیه بارها اعلام کرده است که کمک مالی، تکنولوژیک، نظامی و اطلاعاتی به یکی از طرفهای درگیر در سوریه از سوی بازیگران خارجی تشدید خشونتها در این کشور را به دنبال خواهد داشت که سبب بی ثباتی سوریه و کل منطقه خاورمیانه خواهد شد.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: این موضوع سبب می شود که مخالفان سوری علاقه ای به گفتگو نداشته باشند که این مغایر با قطعنامه های شورای امنیت، طرح کوفی عنان، و بیانیه پایانی گروه اقدام درباره سوریه در ژنو است.

شایان ذکر است که برخی رسانه ها از کمک اطلاعاتی انگلیسی ها، فرانسوی ها و برخی دیگر از کشورهای غربی به گروه های مسلح و تروریست در سوریه خبر داده بودند.