9 طرح آموزشی، عمرانی و بهداشتی در دهگلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ششمین روز از هفته دولت با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در دهگلان از پروژه دبیرستان 12 کلاسه شهرک زاگرس دهگلان بهره برداری شد.

این پروژه که در زمینی به مساحت دو هزار و 220 متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 33 میلیون تومان ساخته شده است دارای 15 سایت کارگاهی و آزمایشگاهی است.

در همین روز از دو طرح راه روستایی در روستاهای تازه آباد، چراغ آباد و راه آسفالته روستایی ده رشید بهره برداری شد.

برای اجرا و آسفالت این دو طرح در این دو روستا که 4.7 کیلومتر طول دارد، 550 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده و با بهره برداری از این راه های روستایی تعداد 160 خانوار با جمعیت 750 نفری از نعمت جاده آسفالته بهره مند شدند.

ساختمان خانه عالم در دهگلان نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده در این روز بود.

برای احداث این ساختمان که در زمینی به مساحت 180 متر مربع ساخته شده از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان 120 میلیون تومان هزینه شده است.

همچنین از پروژه طرح هادی و بهسازی معابر روستایی آرزند بهره برداری شد.

این پروژه که شامل تخریب و آواربرداری و بازگشایی سه هزار و 200 متر مکعب مربع اجرای سنگ فرش پیاده رو و چهار هزار و 200 متر مکعب اجرای دیوار و قرنیز 450 متر مربع و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب معابر و اجرای پارک کودک و فضای بازی کودک است که تعداد 90 خانوار از آن بهره مند شدند.

از شرکت عمران بتن دهگلان نیز بهره برداری شد. این شرکت روزانه قادر به تولید 300 میلیون متر مکعب بتن درجه یک است و برای اجرای آن از محل سرمایه گذاری شخصی مبلغ 5.2 میلیارد تومان هزینه شد که با بهره برداری از این شرکت زمینه اشتغال مستقیم 20 نفر فراهم شد.

همچنین عملیات اجرای ساخت ساختمان جدید مرکز بهداشت شماره دو دهگلان با حضور مسئولان آغاز شد. برای اجرای این مرکز که در زمینی به مساحت 800 متر مربع احداث می شود از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان 450 میلیون تومان هزینه شده و پیش بینی می شود این طرح یک ساله به بهره برداری برسد.

گاز رسانی به شرکت فرآورده های کود و کشتارگاه زاگرس در شهرک صنعتی دهگلان نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده در این روز بود.

برای گازرسانی به این دو واحد صنعتی در دهگلان 543 میلیون ریال از منابع داخلی شرکت هزینه شده و با بهره برداری از این واحدهای صنعتی تعداد واحدهای بهره مند از نعمت گاز در شهرستان دهگلان به صورت جز به 42 و به صورت عمده به 14 واحد رسید.