جنبش عدم تعهد نقش مهمی در حل بحران کشورهای عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد تهران، دکتر "نصیرو باکو آریفاری" وزیر خارجه بنین با اشاره به نقش مهم جنبش عدم تعهد در حل بحرانها و مناقشات بین المللی گفت: چالش اصلی اتحادیه آفریقا که در حال حاضر با آن مواجه است روند ایجاد صلح و همزیستی در کشورهای این اتحادیه است.

وی که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه آفریقا را بعهده دارد افزود: ما با وضعیت دشواری برای برقراری صلح در برخی مناطق روبرو هستیم از جمله در شمال مالی، جمهوری دمکراتیک کنگو، سومالی و شمار دیگری از کشورهای آفریقایی. از این رو وظیفه اصلی ما در حال حاضر پایان دادن به درگیری ها در این مناطق و برقراری صلح است.

آفریفاری در ادامه اظهار داشت: ما همچنین در مسیر توسعه قرار داریم و برای دستیابی به آن باید به تلاشمان ادامه دهیم. توسعه کشورهای این قاره می تواند کمک کند تا مردم بیشتری در رفاه و امنیت و نیز استانداردهای زندگی برخوردار شوند.

وزیر خارجه بنین در پایان تاکید کرد: آفریقا قاره ای با منابع طبیعی و ثروتمند است که تنها بخشی از این منابع در اختیار ملتهای این قاره است. از این رو باید با تغییر وضع موجود، شرایط را برای نسلهای آینده بهبود بخشیم.