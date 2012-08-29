سه پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این روز پروژه احداث پارک جنب دانشگاه علوم پزشکی در بلوار پاسداران سنندج با صرف یک میلیارد و 400 میلیون ریال افتتاح شد.

این پروژه در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع احداث شده است و به دلیل دسترسی سریع یکی از اماکن تفریحی مناسب سنندج به شمار می رود.

همچنین در ادامه فاز اول خیابان تامین اجتماعی شهر سنندج با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال افتتاح شد که این خیابان به عنوان یکی از ورودی های شهرک بهاران از اهمیت خاصی برخودار است.

در همین روز قطعه اول از راه روستایی درویشان هشمیز به طول هشت کیلومتر به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح بیش از 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات استانی هزینه شده است که با احداث این پروژه بهسازی و آسفالت راه دسترسی 12 روستای بخش سیروان با جمعیتی بالغ بر 1400 خانوار انجام شد.