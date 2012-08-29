فرمایشات رهبری باعث وحدت امت اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی سه شنبه شب در ویژه برنامه دولت عشق با اشاره به لزوم عملی کردن تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات این بزرگوار باعث وحدت و پیشرفت ایران اسلامی می شود.

وی با بیان اینکه نباید فرمایشات رهبری به صورت گزینشی عملی شوند گفت: ایشان تمامی امور جهان را بررسی کرده و نکات ظریف و مهمی را به ما یادآور می شوند که عمل به آنها به صلاح مردم، مملکت و نظام است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری وحدت را اساسی ترین نیاز کشور دانست و گفت: در این شرایط که دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی قصد ضربه زدن به نظام را دارد بهترین راه حفظ وحدت و همدلی است.

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران گفت: مقام معظم رهبری روز پنجشنبه سخنران مراسم افتتاحیه این اجلاس خواهند بود.

وی گفت: ایشان در این سخنرانی بار دیگر با سخنان گهربار خود پیام حق طلبانه اسلام را به گوش جهانیان می رسانند.

آیت الله خاتمی با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس در ایران گفت: خشم آمریکا و استکبار جهانی در برابر این رویداد نشان دهنده میزان اهمیت برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران است.

وی با اشاره به موقعیت ایران در جهان گفت: حضور 27 رئیس جمهور و تعداد زیادی از پادشاهان و سران هیئت های بلند پایه در ایران برای شرکت در این اجلاس به جهانیان ثابت کرد که این آمریکاست که در جهان منزوی شده و ایران روابط خوبی با سایر کشورها دارد.

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید باهنر و رجایی ابراز داشت: این دو بزرگوار اقدامات ارزنده ای را در انقلاب و نظام انجام دادند.

وی بیان داشت: این دو شهید والامقام همواره رضایت خدا و صلاح مردم را در نظر گرفته و در مسیر آرمان های رهبر کبیر انقلاب گام برداشتند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان ابراز داشت: شهید رجایی انسانی سختکوش بود که با اراده و عزمی راسخ توانست به موفقیت های چشمگیری درست پیدا کند.

وی گفت: شهید رجایی کار خود را از دست فروشی آغاز و در دوران حیات خود در نیروی هوایی و نیروی زمینی نیز خدمت کرد.

آیت الله خاتمی ادامه داد: این شهید بزرگوار در سمت مشاور وزیر آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش و همچنین نخست وزیری به مردم ایران خدمت کرد.

وی بر لزوم نقد منصفانه تاکید کرد و گفت: افراد باید در کنار نکات منفی نکات مثبت را نیز ببینند و آنها را انعکاس دهند.

آیت الله خاتمی با اشاره به خدمات تمامی دولت ها بعد ازانقلاب بیان داشت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت نهم و دهم نیز خدمات خوبی را به مردم ارائه کرده و نقاط مثبت آن بیشتر از نقاط ضعف بوده است.

آیت الله خاتمی یادآور شد: همه مسئولین بعد از انقلاب خدمت به و مردم را وظیفه خود دانسته و خودشان را امانت دار مردم می دانند.