اصلاح قانون مدارس غیردولتی در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته حشمتیان در گردهمایی مشترک روسای ادارات مشارکت‌های مردمی و کارشناسان توسعه مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش سراسر کشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه مدت زمان اجرای آزمایش قانون مدارس غیر دولتی پنج ساله و مربوط به سال 1387 بود براین اساس در اواخر سال 92 -91 این قانون تغییر می‌کند.

وی افزود: ایجاد جایگاه متمرکز مشارکت مردم و خانواده، تجمیع حوزه‌های تخصصی و کیفیت بخشی به امور تخصصی تدبیر هوشمندانه مقام عالی وزارت بود که مدیران سازمان هم اهتمام ویژه‌ای دارند تا در راستای اجرای برنامه‌های تحولی با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته گامهای مهم و مثبتی در این زمینه برداشته شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش گفت: ساماندهی فضاهای آموزشی، نیروی انسانی، انتصاب مدیران شایسته و مدیریت درست در حوزه‌های تخصصی از جمله اولویتهای کاری سال گذشته بود.

وی با بیان اینکه تمام بندهایی که در سند تحول بنیادین به طور اخص به حوزه سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده مرتبط است استخراج شده، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده در سال جدید به دنبال سیاستهای 40 گانه در آموزش و پرورش خواهیم بود.

حشمتیان با تاکید براینکه به دنبال ایجاد مدارس اسلامی - انقلابی هستیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات اساسی که در وزارت آموزش و پرورش انجام شده به اهداف بلند و رفیع سند تحول بنیادین دست خواهیم یافت.