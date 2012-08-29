سوخت کارخانه سیمان توسط متخصصین ایرانی تعویض می شود/ کاهش یک سوم هزینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری سبزواری سه شنبه شب در مراسم افتتاح کارخانه سیمان سبزوار همزمان با هفته دولت که با حضور محمد غفاری معاون استاندار خراسان رضوی اتفاق افتاد اظهارکرد: گازرسانی به کارخانه سیمان از ابتدای سال 90 آغاز شد که طبق قرارداد باید آذر ماه امسال به بهره برداری می رسید که خوشبختانه با پیگیری مسئولان شهرستان و استان سه ماه زودتر از موعد مقرر افتتاح شد.

وی ادامه داد: معمولا تعویض سوخت دستگاه های کارخانه های سیمان توسط کارشناسان خارجی سازنده انجام می شود اما چون کارشناسان آلمانی برای این کار برای آمدن به ایران بهانه جویی می کردند و هزینه های کلانی درخواست کرده بودند این کار برای اولین بار در کشور توسط متخصصین ایرانی و با کمترین هزینه انجام شد.

وی افزود: سالانه 18 میلیارد تومان برای خرید سوخت مازوت هزینه می کردیم که با بهره مند شدن از نعمت گاز این مبلغ به یک سوم کاهش می یابد.

باقری سبزوار اظهار کرد: یکی از مشکلات این واحد صنعتی راه دسترسی به کارخانه است که راه روستایی و غیر استاندارد است و چون روازنه 600 کامیون سنگین در این مسیر تردد می کنند تعدادی از اهالی روستاهای مسیر دچار سانحه شده و جان باختند.

وی از مسئولان خواست که با آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی ویژه از محل کارخانه به جاده تهران که پس از انجام مرحله مطالعات متوقف شده موافقت کنند.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد نیز در این مراسم گفت: گازرسانی به کارخانه سیمان و کاهش هزینه سوخت یکی از دغدغه های سهامداران این شرکت بود که با تلاش مسئولین محقق شد.

رمضانعلی سبحانی فر با تقدیر از مسئولان شرکت گاز تصریح کرد: با اجرای شبکه گاز و بهره مند شدن کارخانه سبمان از نعمت گاز طبیعی انتظار می رود که روستاهای منطقه گازرسانی شوند.

وی همچنین از مسئولان کارخانه سیمان خواست از محل هزینه های صرفه جویی واحدهای کوچکتر مرتبط با صنعت سیمان احداث کنند تا اشتغالزایی این واحد افزایش یابد.

سرپرست اداره گاز سبزوار نیز گفت: برای گازرسانی به کارخانه سیمان سبزوار 72 میلیارد ریال هزینه شده است که 13 میلیارد و 500 میلیون ریال آن را کارخانه مشارکت کرده است.

قانعی اظهار کرد: برای این پروژه 50 کیلومتر خط انتقال 10 اینچی اجرا و یک ایستگاه CGSبا طرفیت 20 هزار متر مکعب نصب شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی هم طی سخنانی تقارن هفته دولت با برگزاری احلاس غیر متعهدها را به فال نیک گرفت و بیان کرد: با وجود تحریم و جنگ نرم استکبار دولت می تواند پیشرفت های علمی، اقتصادی، سیاسی را به 120 کشور شرکت کننده در اجلاس اطلاع رسانی کند.

غفاری تصریج کرد: چالش های اقتصادی برای ایران بن بست ندارد و ما در هفته دولت در استان خراسان رضوی یکهزارو518 پروژه را با اعتباری بالغ بر 12 هزار و 430 میلیارد ریال افتتاح می کنیم.