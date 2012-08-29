فرصت مناسبی برای معرفی ایران فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دیپو مونی صبح چهارشنبه در جریان ورود به شهر تاریخی اصفهان و در دیدار با معاون سیاسی استانداری اصفهان و جمعی از مسئولین این استان اظهار داشت: در لحظه ورود به ایران علاقه مند به بازدید از اصفهان بودم که اکنون این امکان فراهم شده است.

وی ادامه داد: اکنون نیز خوشحال هستم که در شهر اصفهان با سابقه ای هفت هزار ساله به سر می برم.

مونی ادامه داد: اکنون فرصت مغتنمی است برای معرفی توانمندیهای ایران ضمن اینکه زیباییهای اصفهان اعجاب انگیز است و یک فرصت مغتنم برای بازدید از این شهر اکنون فراهم شده است.

در بخش دیگری از این جلسه معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نیز اظهار داشت: اصفهان شهری هفت هزار ساله است و در چند دوره تاریخی نیز به عنوان پایتخت ایران بوده است.

محمد مهدی اسماعیلی ادامه داد: این استان اکنون به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی، صنعتی و گردشگری ایران به شمار می رود و نزدیک به 20 هزار اثر تاریخی در این شهر وجود دارد.

وی جمعیت استان اصفهان را 5 میلیون نفر دانست و گفت: این استان نزدیک به 105 شهر دارد.

اسماعیلی وجود دو مرکز بزرگ هسته ای ایران در اصفهان را نیز از ویژگی های بارز این شهر برشمرد و گفت: اصفهان روابط فرهنگی خوبی با کشورهای مختلف بویژه کشورهای مسلمان دارد و امروز در استان اصفهان ظرفیتهای علمی گسترده ای وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما احترام زیادی برای کشور دوست و مسلمان خود قائل هستیم وامیدواریم روابط میان این دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.