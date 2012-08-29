دین مداری اساس اقتدار ایران است/ جبهه هماهنگ نیاز فعلی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی غروب سه شنبه در دیدار با روحانیان و مسئولان شهرستان آمل افزود: ایران اسلامی در سه دهه گذشته مسیرهای سخت و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و با همه مشکلات با تکیه بر خودباوری و ایستادگی مردم و مسئولان در جایگاه بالایی در میان کشورهای منطقه قرار دارد.

وی اضافه کرد: همه کشورهای غربی نگران پیشروی ایران و پیام های انقلابی این کشور در میان کشورهای آزادی خواه جهان هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تاثیر گذاری و نفوذ بین المللی ایران به چالشی جدی برای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است، اضافه کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و طیف های مردم این کشور در دو جبهه مخالف و موافق با افزایش تحریم علیه ایران و قطع وابستگی ونفوذ صهیونیستها در خاک آمریکا و جبهه دوم با افزایش تحریم علیه ایران حضور نداشتن لابی های صهیونیستی در این کشور مخالف هستند.



پور محمدی با اشاره به حضور ظالمانه آمریکا در سوریه به بهانه های احترام به حق حاکمیتها، برقراری صلح و ثبات در منطقه و موضوعات شعاری، گفت: آمریکا حتی در این رابطه با پشتیبانی کامل از مخالفان با دادن اسلحه، کمک مالی و نیرو و ایجاد اردوگاه و آموزش نیروها همه قوانین بین المللی را نقض کرده است.



وی با اشاره به اینکه نیاز فعلی کشور به جبهه متحد و هماهنگ در مقابل دشمنان است، افزود: همه مردم و مسئولان باید در شرایط حساس کنونی به دشمنان نشان دهند که ایران اسلامی، یک ملت، یک جبهه و یک دولت واحد است و این پیام مهم را دشمن باید دریافت کند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دین مداری را پایه و اساس اقتدار، اقتصاد، توسعه، پایداری و عزت کشور دانست و اضافه کرد: اگر ایران اسلامی اکنون به عنوان یک کشور تاثیرگذار در تاریخ معاصر شناخته می شود، برای این است که دین مداری ناب، عمیق و حق مدار در دنیا ارائه کرده است.



پور محمدی نقش نخبگان و فرهیختگان جامعه را در شرایط کنونی تاثیرگذار دانست و با بیان اینکه این قشر باید اکنون بیشتر به فناوریهای جدید و توسعه علمی کشور بها دهند، افزود: در این شراط مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی وظیفه دارند، در راستای رفع مشکلات به حق مردم تلاش و آنان را امیدوار نگه داشته باشند.