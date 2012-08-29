معترضین با دستبند به استقبال رایس رفتند/ مقصر جنگ عراق باید بازداشت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، پلیس شهر تامپا مانع ورود دهها نفر از معترضین ضد جنگ به محل سخنرانی کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا شد.

معترضین با حمل دستبندهایی اعلام کردند که در پی بازداشت وزیر خارجه سابق آمریکا بودند زیرا وی مرتکب جنایات جنگی در عراق شده و مقصر بوده است.

در سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد، رایس مشاور امنیت ملی "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا و مسئول هماهنگ کردن فعالیتهای وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای امنیت ملی بود.

معترضین همچنین از تصمیم خود برای بازداشت دیگر اعضای دولت جرج بوش که مسئول به بار آمدن خسارات جبران ناپذیر در عراق هستند، خبر دادند.

"کاندولیزا رایس" پیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز اعتراف کرده بود که دولت بوش برای برخورد با مشکلاتی که آمریکا پس از سرنگون کردن صدام دیکتاتور سابق عراق مواجه شد، ساختار مناسبی نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا " دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا مدیریت بدی در اشغالگری عراق داشت، گفت: جنگ خوب شروع شد، اما نسپردن مسئولیت کامل اشغال به ارتش یک اشتباه بود.

رایس افزود:" من هم خود را به خاطر آن مسئول می دانم. ما ساختار درستی نداشتیم."

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین سرنگونی دولت صدام را "یک دستارود بزرگ استراتژیک" برای دولت بوش و آمریکا توصیف کرد.

بیش از چهار هزار و 200 نظامی آمریکایی از زمان آغاز جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 کشته شده اند. بوش به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کرد که البته این امر هیچ گاه ثابت نشد.