  1. استانها
  2. لرستان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

همزمان با هفته دولت؛

دو خانه عالم در پلدختر به بهره برداری رسید

دو خانه عالم در پلدختر به بهره برداری رسید

پلدختر- خبرگزاری مهر: فرماندار پلدختر از به بهره برداری رسیدن دو خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

فریدون رشیدی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این دو خانه عالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دو خانه عالم در روستاهای "تپه واشیان" و " گل گل علیا" با اعتبار 260 میلیون ریال افتتاح شد.

وی معرفی خدمات دولت را خنثی کننده توطئه‌های دشمنان دانست و افزود: دولت خدمتگزار توجه ویژه‌ای به پیشرفت جامعه شهری و روستایی داشته و خدمات دولت‌های نهم و دهم در مقایسه با دولت‌های قبلی بی‌نظیر است.

رشیدی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمتان ما هستند و رضایت آنها از خدمات و پروژه‌ها مهر تایید آن است، افزود: در طول هفته دولت طرح های متعددی به بهره‌برداری رسید که همه این پروژه‌ها حاصل سرمایه‌گذاری دولت در راستای توسعه، عمران و آبادانی کشور است.

فرماندار پلدختر مردم را بهترین ارزیابی کنندگان خدمات مسئولان دانست و گفت: بیان عملکرد دولت و دستاوردهای نظام موجب خنثی شدن ترفندهای دشمنان می شود.

کد مطلب 1683623

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها