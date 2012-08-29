دو خانه عالم در پلدختر به بهره برداری رسید

فریدون رشیدی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این دو خانه عالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دو خانه عالم در روستاهای "تپه واشیان" و " گل گل علیا" با اعتبار 260 میلیون ریال افتتاح شد.

وی معرفی خدمات دولت را خنثی کننده توطئه‌های دشمنان دانست و افزود: دولت خدمتگزار توجه ویژه‌ای به پیشرفت جامعه شهری و روستایی داشته و خدمات دولت‌های نهم و دهم در مقایسه با دولت‌های قبلی بی‌نظیر است.

رشیدی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمتان ما هستند و رضایت آنها از خدمات و پروژه‌ها مهر تایید آن است، افزود: در طول هفته دولت طرح های متعددی به بهره‌برداری رسید که همه این پروژه‌ها حاصل سرمایه‌گذاری دولت در راستای توسعه، عمران و آبادانی کشور است.

فرماندار پلدختر مردم را بهترین ارزیابی کنندگان خدمات مسئولان دانست و گفت: بیان عملکرد دولت و دستاوردهای نظام موجب خنثی شدن ترفندهای دشمنان می شود.