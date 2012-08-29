بخش های آسیب دیده در آتش سوزی مسجد دو مناره سقز مرمت می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آسیبی که در اثر آتش سوزی به بخش هایی از بنای مسجد دو مناره سقز وارد آمد، اظهار داشت: مسجد دو مناره سقز یکی از بناهای تاریخی شهر سقز و مربوط به دوره افشاریه و زندیه است که تقریبا هر ساله برنامه های مرمتی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این مسجد با ارزش تاریخی انجام می گیرد.

وی افزود: بنا به اولویت های مرمتی هر ساله بخشی از این مسجد استحکام بخشی و مرمت شده است و در سال جاری نیز سبک سازی سقف کل مسجد و نیز تعویض تیرهای چوبی ایوان جنوبی در حال اجرا بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: متاسفانه به دلیل سهل انگاری عوامل اجرایی و پیمانکار این پروژه بخش کوچکی از سقف و قاب های چوبی و شبستان اصلی مسجد دچار صانحه آتش سوزی شد که با هوشیاری اهالی محل آتش در کمترین زمان ممکن مهار شد و لازم به ذکر است قاپ های سقف جدید اصالت تاریخی ندارند و در سال 80 توسط این اداره کل تهیه و نصب شده است.

الهی در ادامه گفت: در راستای مرمت بخش های تخریب شده عملیات تعویض تیرهای سوخته، سقف کوبی و رنگ آمیزی دیوارهای داخلی شروع شده و مقرر شد تا مسجد در اولین فرصت به حالت اولیه خود و شاید بهتر نیز در آید.

وی یادآور شد: در راستای روشن شدن اذهان عمومی قابل ذکر است که سقف این مسجد از زمان ساخت اصل بنا در دوره افشاریه و زندیه به کرات و به طور کامل تعویض شده است و اکنون نیز به اصل و شالوده مسجد کوچکترین آسیبی وارد نشده و خسارت وارده به طور کامل قابل جبران است و این مسجد همانند گذشته اصالت تاریخی خود را حفظ می کند.

در ابتدای هفته جاری به دلیل آتش سوزی خسارت های جدی به مسجد دو مناره سقز به عنوان یکی از آثار تاریخی در استان کردستان وارد شد.