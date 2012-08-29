5 هزار کیلوگرم موادغذایی تاریخ گذشته در تفت معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنی با اشاره به گزیده فعالیت های شبکه بهداشت و درمان تفت در سال گذشته، بهره برداری از خانه بهداشت فیض آباد، بهره برداری از خانه بهداشت حسینی، بهره برداری از خانه بهداشت گاریز، بهره برداری از خانه بهداشت رشکوئیه، بهره برداری از خانه بهداشت بیداخوید و مرمت و نوسازی مرکز بهداشتی و درمانی علی آباد را از مهمترین اقدامات انجام شده در این مرکز برشمرد.

وی همچنین ساخت منزل مامای مرکز بهداشتی و درمانی زردین و ساخت منزل نگهبان سرایدار در مرکز بهداشتی و درمانی دهشیر را از دیگر اقدامات انجام شده در این مرکز در سال گذشته خبر داد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی عفاف و حجاب، هدفمندکردن یارانه ها، بیماریهای قلب و عروقی، بیماری های مشترک بین انسان و دام، پیشگیری از اعتیاد، بسیج سلامتف ایدز، تغذیه، حوادث ترافیکی، سل، دیابت و تفسیرقرآن در شبکه بهداشت و درمان از دیگر فعالیت انجام شده در این مرکز بوده است.

حسنی، برگزاری مانور کشوری زلزله، تعمیر و بازسازی خانه بهداشت آمحسن یا ساخت استخر ذخیره آب، خرید و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی شهرستان تفت، نوسازی تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی و خانه پزشک مراکز، برپایی همایش تجلیل از خانواده شهدا، معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف انسانی و ... را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تفت، بازسازی و تجهیز سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان تفت و بهسازی کارگاه های قالی بافی در روستا را از دیگر اقدامات انجام شده در این مرکز بهداشتی و درمانی تفت برشمرد.