دو و میدانی کاران قمی به مرحله سوم لیگ دو و میدانی کشور اعزام می شوند

ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از حضور موفق دو و میدانیکاران قمی در مراحل اول و دوم از فصل جاری رقابتهای لیگ دو و میدانی باشگاههای کشور، تیمی آماده و پر امید روانه مرحله دوم این پیکارها خواهد شد.
مشخص شدن برترین های لیگ بعد از پایان مرحله سوم
وی بیان کرد: حساسیت رقابتهای مرحله سوم لیگ دو و میدانی مردان باشگاههای کشور نسبت به دو دوره قبل بالاتر است زیرا این مرحله از پیکارها بعد از بازگشت دو و میدانیکاران کشورمان از مسابقات المپیک 2012 لندن در اوج حساسیت برگزار می شود.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم با اشاره به مکان برگزاری پیکارهای این مرحله از لیگ دو و میدانی باشگاههای کشور یاد آور شد: سومین مرحله مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی سازمان مسابقات لیگ فدراسیون دو و میدانی کشورمان، سومین مرحله رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور قرار است با حضور دو و میدانی کاران تیم های مدعی در روزهای شانزدهم و هفدهم شهریور ماه به انجام برسد.
اکرمی تصریح کرد: این مرحله از رقابتها در حالی برگزار میشود که دو و میدانیکاران قمی با توجه به عملکرد خوب خود در مراحل قبل و همچنین تمرینات مداومی که در حال انجام دادن آن هستند، انگیزه و آمادگی بالایی دارند تا در مسابقات این مرحله حتی نتایج بهتری را کسب کنند.
جدایی چهره های شاخص دو و میدانی از ترکیب تیم هیئت قم
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم در ادامه با اشاره به ترکیب تیم اعزامی هیئت قم به مرحله دوم پیکارهای لیگ دو و میدانی مردان باشگاههای کشور افزود: در مرحله نخست این تیم با ترکیب محمد سبب کار، رضا ملکپور، علیرضا سعادتمند، سیدامیر میری، محمد براری و رحیم رستگاری با حریفان به رقابت پرداخت و در مرحله دوم نیز ترکیب تیم قم را محمد سببکار، رضا ملکپور، علیرضا سعادتمند، سیدامیر میری، محمد براری و رحیم رستگاری تشکیل میدادند و برای مرحله سوم نیز از بین همین نفرات اعزام خواهیم کرد.
و با بیان اینکه تیم اعزامی هیئت دو و میدانی استان قم را علی رضایی دبیر هیئت دو و میدانی قم به عنوان مربی و سرپرست در این مرحله همراهی میکند، ابراز داشت: در مرحله نخست رقابتهای لیگ دو و میدانی باشگاههای کشور نیز که در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، در مجموع دو و میدانیکاران ما عملکرد خوب و قابل قبولی داشتند و میتوانند در این مرحله هم نتایج خوبی کسب کنند.
در تلاش برای تکرار موفقیتها/
دو و میدانی کاران قمی به مرحله سوم لیگ دو و میدانی کشور اعزام می شوند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از اعزام تیم این هیئت به مرحله سوم رقابتهای لیگ دو و میدانی مردان باشگاههای کشور خبر داد.
ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از حضور موفق دو و میدانیکاران قمی در مراحل اول و دوم از فصل جاری رقابتهای لیگ دو و میدانی باشگاههای کشور، تیمی آماده و پر امید روانه مرحله دوم این پیکارها خواهد شد.
نظر شما