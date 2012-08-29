30 پروژه جهاد کشاورزی در قروه به بهره برداری رسید

خسرو کریمی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغالزایی 33 نفر به صورت مستقیم و هزار نفر دیگر به صورت غیر مستقیم فراهم شد.

وی افزود: این پروژه ها شامل 23 پروژه آبیاری تحت فشار، یک پروژه زنبورداری، یک پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در مرغداری ها، دو پروژه نوسازی دامداری با اجرای طرح های نیمه صنعتی دامپروری و سه پروژه لایروبی قنات است.

مدیر جهاد کشاورزی قروه بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، زیرساخت های موجود در شهرستان در حوزه کشاورزی به شکل قابل چشم گیری افزایش پیدا می کند.

کریمی یادآور شد: در سال جاری با بهره برداری از 70 پروژه کشاورزی شهرستان قروه با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد و 517 میلیون ریال گامی موثر در راستای توسعه بخش کشاورزی برداشته شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ها در مجموع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به بیش از 41 میلیارد و 394 ریال رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی قروه در پایان اظهار داشت: در حال حاضر بسترهای توسعه در شهرستان مهیا است و انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی با تعامل و همکاری بیشتر از این فرصت به خوبی استفاده کنند.