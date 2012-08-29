به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی شامگاه سه شنبه در اولین همایش توجیهی و آموزشی مربیان قرآن هیئتها مذهبی استان قم که به مناسبت هفته دولت برگزار شد اظهار داشت: این همایش با مشارکت بیش از 300 نفر از مربیان قرآن که در هیئتهای مذهبی عهدهدار فعالیتهای قرآنی هستند برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این همایش را ارتقای دانش قرآنی و مجهزشدن مربیان قرآن به علوم روز و فن بیان و مربیگری عنوان کرد و پیرامون جایگاه قرآن کریم در هیئتهای مذهبی و به دنبال آن در بین خانوادهها و جامعه و نقش ارزشمند آن در تامین امنیت اجتماعی، بهبود روابط اجتماعی و تحکیم خانواده، سالم سازی محیط و توجه مردم به ویژه قشر جوان به معنویات سخنرانی کرد.
حجتالاسلام عظیمی تاکید کرد: همه این موارد منجر به ایجاد فضای معنوی در جامعه و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف و تحقق بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی برگرفته از آیات قرآن کریم میشود.
مسئول دارالقرآن الکریم قم با بیان اینکه مرحله دوم و سوم این طرح در هفتههای آینده برگزار خواهد شد اظهار داشت: در پایان این طرح به شرکت کنندگان گواهینامه مربی قرآن کریم اعطا میشود.
به گفته حجتالاسلام عظیمی این طرح در مراحل بعدی با حضور تعداد بیشتری از اساتید قرآن هیئتهای مذهبی ادامه مییابد.
وی ادامه داد: با تشکیل شورای اساتید قرآن هیئتهای مذهبی، در زمینه پیشبرد فعالیتهای قرآنی، طرحها و برنامههای جامعی برنامهریزی و اجرا میشود و همچنین خدمات قرآنی به هیئتهایی ارائه میشود که در این طرح حضور داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از تشکیل شورای اساتید قرآن هیئتهای مذهبی این استان برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی شامگاه سه شنبه در اولین همایش توجیهی و آموزشی مربیان قرآن هیئتها مذهبی استان قم که به مناسبت هفته دولت برگزار شد اظهار داشت: این همایش با مشارکت بیش از 300 نفر از مربیان قرآن که در هیئتهای مذهبی عهدهدار فعالیتهای قرآنی هستند برگزار شد.
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