مراسم گرامیداشت شهدای دولت و کارمند در قوچان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کریم پور رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان، سه شنبه شب در این مراسم با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهیدان رجائی و باهنر با شهادتشان متولد شدند.

وی با مقایسه انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مردم الجزایر گفت: مردم الجزایر برای آزادی کشورشان بیش از یک میلیون کشته دادند اما اکنون در معادلات جهانی و مجامع بین المللی تاثیر گذار نبوده و این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت سی و چهارسال روز به روز تازه تر و تاثیرگذارتر می شود.

وی افزود: اکنون با برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها، ایران به کانون دیپلماسی جهان تبدیل شده است و علت این پویایی حفظ منطق شهادت و گرامیداشت شهداست.

وی ادامه داد: نقطه قوت و اتکا انقلاب اسلامی ایران و عامل پیشروی جمهوری اسلامی ایران در قلب بیداری اسلامی چیزی جز زنده بودن منطق شهادت نیست.

حجت الاسلام کریم پور گفت: رمز و راز موفقیت انسان در جامعه دینی و رسیدن به شهادت، اطاعت از ولایت مطلقه فقیه است و پیام شهدای دولت و کارمند چیزی جز اطلاعت و پیروی از رهبری نبود.