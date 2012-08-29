برگزاری اردوی علمی دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی کارورزی نقشه برداری دانشجویان عمران دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با حضور دهها دانشجو و اساتید از سراسر کشور برگزار شد.

به گفته مدیر این دوره از کارورزی، 32 نفر از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته عمران - نقشه برداری این دانشگاه به مدت 23 روز در دوره مذکور شرکت کردند.

مصطفی دلقندی افزود: دروسی چون ژئودزی ماهواره ای GPS، تراز یابی دقیق، فتوگرامتری برد کوتاه، میکروژئودزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، تفکیک آپارتمان، هیدروگرافی، نرم افزار پیشرفته نقشه برداری از جمله دوره هایی بود که در این اردوی کارورزی تدریس شد.

مهندس مصطفی دلقندی اظهار داشت: در این دوره آموزشی اساتید مجربی از سراسر کشور و از دانشگاههایی چون تهران، خواجه نصیر، سازمان نقشه برداری و نیز از این واحد دانشگاهی حضور داشتند.

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی92-91 دانشگاه آزاد گرمسار اعلام شد

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی92-91 این دانشگاه را اعلام کرد.

دکتر مهدی سیاهی معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار گفت: آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 از روز شنبه 11 شهریور لغایت سه شنبه 14 شهریور ماه سالجاری می باشد.

وی افزود: به منظور ارج نهادن به دانشجویان ممتاز که معدل بالای 17 دارند ترتیبی اتخاذ شد تا در روز شنبه 11شهریور ماه، این دانشجویان بتوانند زودتر از سایرین انتخاب واحد کنند.

سیاهی زمان، شروع کلاسها را شنبه بیست و پنج شهریور ماه و زمان حذف اضافه را از روز سه شنبه 4 لغایت روز پنج شنبه 6 مهرماه، و پایان ترم برای کلیه گروه های دکتری دامپزشکی، کارشناسی و کاردانی پنج شنبه 14دی ماه و کلیه گروههای کارشناسی ارشد شنبه21دی ماه ذکر کرد.

تالیف دو کتاب علمی دانشگاهی به همت اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دو کتاب علمی دانشگاهی در زمینه معرفی نرم افزار اتو کد و نیز نقشه برداری توسط دو تن از اساتید گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تالیف شد.

بر این اساس کتاب "آموزش جامع AutoCAD Civil 3D 2012 "توسط مصطفی دلقندی و "نقشه برداری پیشرفته (دستگاه ها) " توسط بهرام صفایی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تالیف و برای استفاده دانشجویان و متخصصان آماده شد.

نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012 یکی از نرم افزارهای پرکاربرد و جدید در زمینه نقشه برداری و عمران می باشد.

به کمک این نرم افزار می توان اکثر پروژه های نقشه برداری و عمرانی از قبیل ایجاد نقشه های توپوگرافی و پلانیمتری، محاسبه حجم عملیات خاکی، تفکیک و تسطیح اراضی و طراحی مسیرها را انجام داد.

مصطفی دلقندی عضو هیأت علمی گروه نقشه برداری، این کتاب را تحت عنوان "آموزش جامع AutoCAD Civil 3D 2012 "تألیف کرده که توسط نشر آژند سبزوار به چاپ رسیده است.

همچنین کتاب دیگری توسط بهرام صفائی عضو هیأت علمی همین واحد دانشگاهی با همکاری سید قاسم رستمی یکی دیگر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه تحت عنوان "نقشه برداری پیشرفته: دستگاهها" تألیف گردیده و توسط انتشارات فروزش تبریز به چاپ رسیده است.

برگزاری نمایشگاه قرآنی نقش مهر 2 در دانشگاه صنعتی شاهرود

نمایشگاه قرآنی نقش مهر 2 همزمان با دومین دوره مسابقات قرآنی کارکنان دانشگاه های سراسر کشور در تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

همزمان با دومین دوره مسابقات قرآنی کارکنان دانشگاه های سراسر کشور نمایشگاه نقش مهر2، با محوریت قرآن و هنر در تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

در نقش مهر 2 غرفه هایی چون کتاب ونرم افزار، خوش نویسی، ویترای، صنایع دستی و سوغات شاهرود برپا شد و عواید حاصل از این نمایشگاه صرف امور خیریه خواهد شد.