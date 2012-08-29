  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

بروجردی در جمع خبرنگاران :

حضور بان کی مون در ایران از اتفاقات مهم اجلاس عدم تعهد است

حضور بان کی مون در ایران از اتفاقات مهم اجلاس عدم تعهد است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور دبیرکل سازمان ملل متحد علیرغم فشارهای آمریکا و برخی از دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از اتفاقات مهم اجلاس تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی پیش از آغاز دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علیرغم تبلیغات منفی آمریکا و هم پیمانانش در منطقه، اجلاس سران جنبش عدم تعهد با کیفیت کامل و هرچه بیشتری نسبت به اجلاس‌های قبلی برگزار شد.

وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دو سوم از ظرفیت سیاست خارجی جهان را در اختیار دارند. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در اجلاس تهران رخ داد حضور بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد علیرغم فشارهای آمریکا و برخی از دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 1683646

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