تشدید کنترل نامحسوس محورهای ارتباطی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عطرچیان پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از محور ارتباطی کرج – قزوین و بالعکس و همچنین مجتمع های خدماتی رفاهی این مسیر، با اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود چهار محور پر تردد کشور در استان البرز و همچنین عبور مسافران 14 استان شمالی و غربی کشور از راه های استان، علاوه بر نظارت تصویری از طریق هفت دوربین نصب شده در جاده ها، با بازدیدهای مستمر و حضور مسئولان و کارکنان این اداره کل در محورهای مواصلاتی استان ، نحوه تردد در محورهای ارتباطی استان کنترل می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان تردد های استان با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو می شود و این امر ضرورت نظارت و حضور مستمر در محورهای ارتباطی را دوچندان می کند، افزود: گشت های کنترل نامحسوس در جاده های استان حضور مضاعفی خواهند داشت و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط به روان سازی ترافیک کمک می کنند.

عطرجیان ابراز امیدورای کرد: با تلاش مجموعه حمل و نقل و همکاری مردم، مسافران سفرهای ایمن و روان داشته باشند و هیچگونه سانحه رانندگی در طول سفرها رخ ندهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان شالوده ایمنی و سلامت مسافران را در رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئن و احترام به قوانین دانست و به مسافرانی که قصد سفر در ایام باقیمانده تعطیلات تابستان را دارند توصیه کرد، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ایمنی و سلامت خود را در سفر تضمین نمایند.

