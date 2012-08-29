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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

عطرچیان خبر داد:

تشدید کنترل نامحسوس محورهای ارتباطی استان البرز

تشدید کنترل نامحسوس محورهای ارتباطی استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز گفت: با توجه به دور دوم سفرهای تابستانی هموطنان و همچنین آغاز تعطیلات استان های تهران و البرز به مناسبت برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد در تهران و افزایش حجم سفرها، نحوه تردد و ارائه خدمات به مسافران عبوری از استان البرز به صورت مستمر کنترل می شود.

به  گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عطرچیان پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از محور ارتباطی کرج – قزوین و بالعکس و همچنین مجتمع های خدماتی رفاهی این مسیر، با اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود چهار محور پر تردد کشور در استان البرز و همچنین عبور مسافران 14 استان شمالی و غربی کشور از راه های استان، علاوه بر نظارت تصویری از طریق هفت دوربین نصب شده در جاده ها، با بازدیدهای مستمر و حضور مسئولان و کارکنان این اداره کل در محورهای مواصلاتی استان ، نحوه تردد در محورهای ارتباطی استان کنترل می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان تردد های استان با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو می شود و این امر ضرورت نظارت و حضور مستمر در محورهای ارتباطی را دوچندان می کند، افزود: گشت های کنترل نامحسوس در جاده های استان حضور مضاعفی خواهند داشت و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط به روان سازی ترافیک کمک می کنند.

عطرجیان ابراز امیدورای کرد: با تلاش مجموعه حمل و نقل و همکاری مردم،  مسافران سفرهای ایمن و روان  داشته باشند و هیچگونه سانحه رانندگی در طول سفرها رخ ندهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان شالوده ایمنی و سلامت مسافران را در رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئن و احترام به قوانین دانست و به مسافرانی که قصد سفر در ایام باقیمانده تعطیلات تابستان را دارند توصیه کرد، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ایمنی و سلامت خود را در سفر تضمین نمایند.                                                                                  
 

کد مطلب 1683647

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