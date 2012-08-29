پزشک خانواده؛ طرحی مستمر و رایگان

با گذشت یک ماه از اعلام تاریخ ثبت نام خانواده‌های شهری در این طرح، مجید محمدیان رئیس مرکز بهداشت قم در گفتگو با خبرنگار مهر از روند اجرای این طرح می‌گوید.



وی با اشاره به مزایای مختلف اجرای برنامه پزشک خانواده برای عموم مردم یادآور می‌شود: یکی از آرزوهای دیرینه نظام جمهوری اسلامی ارائه برنامه پزشکی خدماتی مدون و رایگان برای تمام مردم و کاهش فرانشیز بخش مردمی در سطح دو و سه درمانی (متخصص و فوق تخصص) بود. این اتفاق در فروردین سال جاری رخ داد و طرح پزشک خانواده روستایی وارد شهر شد.



در این طرح ابتدا خانواده‌ها برای درمان به پزشک خانواده خود که پزشکی عمومی است، مراجعه می‌کنند و تمام هزینه‌ها شامل ویزیت، دارو و تزریق به صورت رایگان خواهد بود.



به گفته وی، در صورت نیاز بیمار مبنی بر مراجعه به متخصص، پزشک خانواده فرد را از طریق سیستم ارجاع به متخصص معرفی می‌کند، در این مرحله بیمار تنها 10 درصد حق معالجه، پنج درصد حق بستری و 10 درصد خدمات سرپایی را پرداخت می‌کند.



پرونده الکترونیک سلامت که در این برنامه برای افراد تشکیل می‌شود در سطوح ارجاعی بهترین خدمات سلامتی را با کمترین هزینه برای مردم مهیا می‌کند و در این برنامه هزینه از جیب مردم به کمترین میزان می‌رسد.



با مراجعه بیمار به پزشک خانواده پرونده الکترونیکی شامل مشخصات بیمار، سابقه بیماری‌های مختلف، انواع داروهای مصرفی و... تشکیل می‌شود و در مراجعات بعدی پزشک خانواده با وارد ساختن کد ملی تمام اطلاعات را مشاهده خواهد کرد.

تمام جمعیت شهری زیر پوشش قرار می‌گیرد



محمدیان تصریح می‌کند، طبق این طرح سرپرست خانوارها نسبت به انتخاب پزشک خانواده اقدام کرده و با توجه به آن دیگر اعضا نیز تحت نظر پزشک قرار می گیرند.



به گفته وی، تنها شرط ثبت نام و استفاده از امکانات این طرح داشتن کد ملی و دفترچه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح یا کمیته امداد امام خمینی(ره) است و کسانی که تحت پوشش بیمه‌های مذکور نیستند باید خود را تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهند.



رئیس مرکز بهداشت قم در ادامه اظهار داشت: هر فرد می‌تواند به مطب یک پزشک عمومی که تا شعاع یک و نیم کیلومتری محل سکونت وی قرار دارد، مراجعه کند و سالانه نیز افراد می‌توانند نسبت به تغییر پزشک خود اقدام کنند.



هر پزشک خانواده نسبت به تحت پوشش قراردادن دو هزار و 500 نفر اقدام می‌کند و دریافتی وی بر اساس ثبت نامی که صورت گرفته است به صورت سرانه محسوب می‌شود.



محمدیان در رابطه با اجرای طرح در قم اضافه می‌کند: 200 هزار خانواده قمی برای شرکت در این طرح ثبت نام کرده‌اند که پیش بینی ما حضور تمام جمعیت شهری برای شرکت در این طرح است.



وی با بیان اینکه اجرای این طرح ارتقا سطح سلامت مردم را به همراه دارد، عنوان می‌کند: نظام سلامت با اجرای این برنامه از درمان محوری به سوی سلامت محوری خواهد رفت.



مشکلاتی که پزشکان دارند



به گفته رئیس مرکز بهداشت استان قم، در حال حاضر 300 پزشک برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده و 130 پزشک به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.



این در حالی است که برای پوشش کامل جمعیت شهری قم 420 پزشک مورد نیاز است که محمدیان در این مورد می‌گوید: برخی از مشکلاتی که پزشکان در رابطه با حضور و یا عدم حضور خود در این طرح به آن اشاره داشتند منطقی است و برخی دیگر غیر منطقی است.

وی یادآور می‌شود که هر پزشک به ازای هر فرد که در طول ماه به پزشک خانواده خود مراجعه کرده و یا نیازی به مراجعه به پزشک نداشته باشد، دو هزار و 100 تومان دریافت می‌کند که این مبلغ از سوی برخی پزشکان مورد پذیرش نبوده است، مبلغ پیشنهادی آنها چهار هزار و 350 تومان بوده است.



رئیس مرکز بهداشت استان قم تصریح می‌کند: مشکل دیگری که از سوی پزشکان مطرح شده است حضور پرستار و یا ماما برای ارائه خدماتی نظیر تزریقات و پانسمان است که به زعم آنان هزینه تمام شده اجاره مطب و استخدام پرستار یا ماما بیش از مبلغ مطرح شده از سوی دولت است.



به گفته محمدیان درآمد برخی از پزشکان عمومی به طور معمول بیش از دیگر پزشکان و در حدود 12 تا 18 میلیون است که اغلب اعتراضات از سوی این افراد است.



محمدیان از نگرانی‌های پزشکان در مورد عدم پرداخت‌های به موقع از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌گوید و نقش بیمه‌ها را در اجرای این طرح تعیین کننده می‌داند که باید آمادگی خود را به 100 درصد برسانند.



به گفته وی، حمایت و تعامل بیشتر این سازمان‌ها برای اجرای طرح ضروری است.



دیگرانی که در این طرح شرکت نمی‌کنند



اگر شخص بیمار خارج از سیستم ارجاع به پزشک متخصص مراجعه کند، هزینه‌های درمانی را به طور کامل پرداخت خواهد کرد.



رئیس مرکز بهداشت استان قم همچنین می‌گوید: ساعت کار پزشکان خانواده در دو نوبت صبح و عصر تعریف شده است تا مردم نسبت به مراجعه به پزشک خانواده خود در ساعات مختلف مشکلی نداشته باشند.



وی ادامه می‌دهد: اگر افراد خارج از ساعات گفته شده - 8 صبح تا 12 و 4 بعد از ظهر تا 8 شب - نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشند می‌توانند به مراکز درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند که در این صورت اگر وضعیت بیمار اورژانسی شناخته شود ویزیت، تزریقات، پانسمان به صورت رایگان ارائه می‌شود و در غیر این صورت بیمار 10 درصد فرانشیز را باید پرداخت کند.



شأن مردم ایران عمل به فرموده مقام معظم رهبری است مبنی بر اینکه باید کاری کنیم که اگر کسی بیمار شد خودش و خانوده‌اش رنج دیگری جز رنج بیماری نداشته باشند. طرح پزشک خانواده مردم را به شان و جایگاه واقعی خود نزدیک می‌سازد.