نخ تایر زنجان 80 درصد تولید نخ تایر کشور را به خود اختصاص داد

حسین صنعان در گفتگو با خبرنگار مهر، شرکت نختایر را یکی از بزرگترین تولیدکنندههای تایر ایران در منطقه خاورمیانه اعلام کرد و افزود: سهم بزرگی از لحاظ استراتژیک ولی از صندوق حمایتی دولت بهرهمند نمی شود.
وی اظهار داشت: صد درصد مواد اولیه نختایر وارداتی از کشورهای آمریکا و فرانسه است و با تحریمهای اتحادیه اروپا، کارخانه نختایر با مشکلات جدی روبهرو شد.
مدیر عامل شرکت نخ تایر، گفت: هدفمندسازی یارانه ها مبالغ هنگفتی را به شرکت تحمیل کرد چرا که بستههای حمایتی از دولت دریافت نکردیم، حمایتهای ارزی نیز شامل حال این کارخانه نشد که با تحریمها مقابله کنیم.
صنعان تاکید کرد: توانیر به این شرکت 5 میلیاردتومان بدهی دارد و هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی خود نمی کند.
وی در ادامه، میزان دریافت تسهیلات بانکی به این کارخانه را محدود عنوان کرد و گفت: به دلیل بدهی نختایر به بانک ملی، تسهیلات بانکی به آن تعلق نمیگیرد و گشایش اعتبارات نیز برای این کارخانه صورت نگرفته است.
مدیر عامل شرکت نخ تایر یاد آور شد: برای اینکه بتوانیم روی پاخودمان بایستیم باید ارز را به قیمت گران از یک تاجر خریداری کنیم.
صنعان گفت: باید دولت از کارخانه های مولد حمایت کند چرا رفع مشکل این کارخانه ها اشتغال و توسعه پایدار را به دنبال دارد.
