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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

20 جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس توسط دستگاههای دولتی کرمان چاپ می شود

20 جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس توسط دستگاههای دولتی کرمان چاپ می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: 20 جلد کتاب با عنوان "نقش دستگاههای اجرایی در دوران مقدس" تا دهه فجر امسال منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان مقرر شده تا کلیه دستگاههای دولتی در استان کرمان اقدامات لازم در خصوص جمع آوری مطالب برای چاپ کتابی در حوزه دفاع مقدس را انجام دهند.

بر این اساس، 90 کتاب با عنوان "نقش دستگاههای اجرایی در دوران دفاع مقدس" در استان کرمان تدوین و چاپ و منتشر خواهد شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا دهه فجر امسال 20 عنوان از این کتاب آماده و به بازار کتاب وارد می شود.

هزینه چاپ این کتاب حداکثر 300 میلیون ریال و حداقل 100 میلیون ریال برآورد شده است که دستگاهها دولتی از محل بودجه های فرهنگی خود آن را تامین خواهند کرد.
 

کد مطلب 1683656

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