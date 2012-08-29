  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

حمله انتحاری در داغستان روسیه 6 کشته برجا گذاشت

حمله انتحاری در داغستان روسیه 6 کشته برجا گذاشت

رسانه های خبری از کشته شدن 6 نفر بر اثر حمله انتحاری در قفقاز شمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کمیته تحقیق داغستان روسیه اعلام کرد که بر اثر حمله انتحاری در قفقاز شمالی شش نفر کشته شدند.

گفته می شود که "شیخ سعید افندی" محقق دینی و 5 تن از شاگردانش در این حمله انتحاری کشته شدند.

پس از این انفجار انتحاری بازپرسان در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.

جمهوری چچن، داغستان و اینگوشتیا اخیرا شاهد افزایش خشونتها بودند. روسیه از دهه 1990 تا کنون دوبار در منطقه قفقاز شمالی و در نزدیکی چچن با شبه نظامیان به طور گسترده درگیر شده و در سال گذشته نیز درگیری های متعددی میان شبه نظامیان و ارتش روسیه در این منطقه گزارش شد.

کد مطلب 1683661

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