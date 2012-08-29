عباس محمود آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به ایجاد مراکز مدیریت راهها در برخی از استانهای کشور، اظهار داشت: تاپایان سال در تمامی استانها مرکز مدیریت راههای کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال برنامه ریزی برای نصب 140 دوربین‌های نظارت تصویری شده بود، گفت: تاکنون 72 دوربین به مرحله اجرایی رسید و در محورهای آزادراه کرج، قزوین زنجان، تهران - قم - کاشان - اصفهان دوربین ثبت سرعت وجود دارد همچنین محورهای تهران - سمنان - مشهد و برخی دیگر از مسیرها مجهز به این دوربین ها هستند.

مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به وجود دستگاه‌های تردد شمار در جاده‌ها، بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده، امسال حدود 170 دستگاه ترافیک شمار باید به جاده ها افزوده شود که تاکنون 92 ترافیک شمار در جاده ها نصب شده و اطلاعات را بصورت لحظه ای مشاهده می کنیم.

محمود آبادی افزود: این دستگاه ها علاوه بر نشان دادن میزان ترافیک، فعالیت های دیگر مربوط به سرعت، جهت و نوع خودروها را هم نشان می دهد و با توجه به میزان بار ترافیکی درصد سرعت را در خودروها اندازه گیری می کند.