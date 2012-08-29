  1. اقتصاد
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

محمود آبادی به مهر اعلام کرد:

تجهیز تمام استان‌ها به مرکز مدیریت راهها تاپایان سال

تجهیز تمام استان‌ها به مرکز مدیریت راهها تاپایان سال

مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از تجهیز تمام استان های کشور به مرکز مدیریت راهها تاپایان سال خبر داد.

عباس محمود آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به ایجاد مراکز مدیریت راهها در برخی از استانهای کشور، اظهار داشت: تاپایان سال در تمامی استانها مرکز مدیریت راههای کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال برنامه ریزی برای نصب 140 دوربین‌های نظارت تصویری شده بود، گفت: تاکنون 72 دوربین به مرحله اجرایی رسید و در محورهای آزادراه کرج، قزوین زنجان، تهران - قم - کاشان - اصفهان دوربین ثبت سرعت وجود دارد همچنین محورهای تهران - سمنان - مشهد و برخی دیگر از مسیرها مجهز به این دوربین ها هستند.

مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به وجود دستگاه‌های تردد شمار در جاده‌ها، بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده، امسال حدود 170 دستگاه ترافیک شمار باید به جاده ها افزوده شود که تاکنون 92 ترافیک شمار در جاده ها نصب شده و اطلاعات را بصورت لحظه ای مشاهده می کنیم.

محمود آبادی افزود: این دستگاه ها علاوه بر نشان دادن میزان ترافیک، فعالیت های دیگر مربوط به سرعت، جهت و نوع خودروها را هم نشان می دهد و با توجه به میزان بار ترافیکی درصد سرعت را در خودروها اندازه گیری می کند.

کد مطلب 1683662

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