به گزارش خبرنگار مهرایمان ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر فرهنگ سازی در خصوص هنر و فرهنگ استان اظهار داشت: ارگان ها و سازمان ها به عنوان حامی فرهنگ استان می توانند در اعتلای هنر استان بکوشند.

مورچه های زبل نمایش اتحاد

ملکی پور در بخشی از دیگری از سخنان خود با اشاره به نمایش مورچه های زبل که در حال اجراست گفت: مورچه های زبل نمایش اتحاد و تلاش مورچه هایی است که در اثر سهل انگاری انسان ها لانه شان در معرض آبگرفتگی قرار می گیرد و موقعیت زندگیشان دچار خطر می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایش جنبه های آموزشی برای کودکان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این نمایش مورچه ها سعی می کنند با همفکری و همیاری یکدیگر خانه و سفید دانه ها که همان تخم های مورچه هایی است که به دنیا نیامدند را نجات دهند که در نهایت موفق می شوند.

وی در خصوص ایده این کار گفت: تلاش و کار گروهی مورچه ها، خستگی ناپذیری و اصرار بر انجام کارشان و جذابیت زندگی در زیر زمین مرا وا داشت تا این نمایشنامه را در قالب کار کودک و نوجوان ارائه دهم.



ملکی پور در خصوص استقبال از کار گفت: در روز اول که اجرا به صورت رایگان بود تعداد قابل توجهی تماشاگر آمده بود که به جرات می توان گفت یک رکورد بی نظیر بود و حتی بیش از 100 نفر نیز به علت نبود فضا پشت در سالن ماندند.



وی ادامه داد: البته این روند در روزهای بعد تکرار نشد هرچند که گروه خورشید هیچ چشمداشت مالی ندارد و تا جایی که بتواند در قیمت بلیت ها نیز تخفیف داده و این مقدار درآمد حاصل از فروش فقط صرف هزینه های دکور و لباس می شود نه بیشتر، ولی باز بیشتر صندلی ها خالی است.

تفاوت کارنمایش بزرگ سال با کار کودک



ملکی پور در خصوص تفاوت کارنمایش بزرگ سال با کار کودک گفت: کار برای رده سنی کودک با حساسیت های زیادی مواجه است.

وی اضافه کرد: کار کردن برای کودکان حس و حال خوبی دارد زیرا کودکان دل های پاکی دارند و صادقانه تمام حرف های ما را می پذیرند که البته این موضوع، وظیفه و مسئولیت ما را بیشتر می کند.



ملکی پور در خصوص تجربه کار کودک گفت: من تاکنون تجربه کارگردانی در حیطه کودک را نداشتم و این اولین تجربه من در این زمینه بود البته پیش از این در نمایش های کودک "ستاره و جادوگر سیبیلو"، :ازاین چله به اون چله" و "سفر عجیب دلقک" بعنوان بازیگر حضور داشتم .

گفتنی است مورچه ها زبل از پنج لغایت 14شهریور ماه در فرهنگسرای آیینه اجرا می شود.