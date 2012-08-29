محمد امجد به تیم بسکتبال ماهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاستهای هیئت مدیره باشگاه فولاد ماهان سپاهان به منظور بومی سازی تیم بسکتبال ماهان و جلوگیری از کوچ بازیکنان اصفهانی بسکتبال باشگاه فولاد ماهان محمد امجد بازیکن اصفهانی فصل قبل تیم ذوب آهن را برای بازی در لیگ جدید به خدمت گرفت.

محمد امجد سابقه کاپیتانی تیم ملی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2008 و همچنین کسب مدال طلا در مسابقات داخل سالن ماکائو در سال 2007 را داراست.

بازیکن یک مترو 85سانتی متری ماهانی در دو پست گارد راس و شوتینگ گارد در تیم فولاد ماهان سپاهان بازی می کند.