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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

جشنواره هنرهای آوایی دختران دانش آموز در خراسان رضوی آغاز شد

جشنواره هنرهای آوایی دختران دانش آموز در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آغاز جشنواره هنرهای آوایی دختران دانش آموز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اورعی غلامی سه شنبه شب در مراسم افتتاح این بخش جشنواره اظهارکرد:  جشنواره پسران با حضور  یازده گروه برگزیده از استانهای تهران، یزد، بوشهر، هرمزگان، چهار محال بختیاری، فارس، خراسان رضوی، قم، گلستان و آذربایجان غربی  که به مدت دو روز در اردوگاه شهید رجائی شهرستان نیشابور انجام شد.

وی بیان داشت: موسیقی فاخر، همان هنرنمایی است که آهنگ و آوازش، انسان را متعالی ساخته و به معبود برساند.

غلامی اظهارکرد:  اجرای زیبای جشنواره هنرهای آوایی امسال نشان دهنده روبه رشد بودن و توسعه  هنرهای آوایی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: امید برآن داریم که هنر های آوایی به سوئی هدایت شود تا در خدمت دین و اندیشه اسلامی قرار گیرد .

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزاری مسابقات در جوار حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) را برای رشد معنوی دانش آموزان موثر دانست و افزود: حضور دانش آموزان در خراسان رضوی از بهترین لحظات زندگی آنان محسوب و در جهت رشد و تقویت معنوی این عزیزان  نقطه عطفی در هنر آنان خواهد بود.

وی اجرای زنده سرودهای دانش آموزان را برای مردم شریف نیشابور از زیباترین هنرهای دانش آموزان دانست و اظهار امیدواری کرد در آینده نیز شاهد اینگونه فعالیت ها در سطح استان باشیم.

گفتنی است:19 استان به مرحله کشوری راه پیداکردند که از این گروهها، 14 گروه دختران بوده که از هشتم تا دوازدهم این ماه، میهمان خراسان رضوی و زائر بارگاه ملکوتی امام مهربانیها هستند.

کد مطلب 1683668

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