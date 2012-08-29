جشنواره هنرهای آوایی دختران دانش آموز در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اورعی غلامی سه شنبه شب در مراسم افتتاح این بخش جشنواره اظهارکرد: جشنواره پسران با حضور یازده گروه برگزیده از استانهای تهران، یزد، بوشهر، هرمزگان، چهار محال بختیاری، فارس، خراسان رضوی، قم، گلستان و آذربایجان غربی که به مدت دو روز در اردوگاه شهید رجائی شهرستان نیشابور انجام شد.

وی بیان داشت: موسیقی فاخر، همان هنرنمایی است که آهنگ و آوازش، انسان را متعالی ساخته و به معبود برساند.

غلامی اظهارکرد: اجرای زیبای جشنواره هنرهای آوایی امسال نشان دهنده روبه رشد بودن و توسعه هنرهای آوایی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: امید برآن داریم که هنر های آوایی به سوئی هدایت شود تا در خدمت دین و اندیشه اسلامی قرار گیرد .

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزاری مسابقات در جوار حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) را برای رشد معنوی دانش آموزان موثر دانست و افزود: حضور دانش آموزان در خراسان رضوی از بهترین لحظات زندگی آنان محسوب و در جهت رشد و تقویت معنوی این عزیزان نقطه عطفی در هنر آنان خواهد بود.

وی اجرای زنده سرودهای دانش آموزان را برای مردم شریف نیشابور از زیباترین هنرهای دانش آموزان دانست و اظهار امیدواری کرد در آینده نیز شاهد اینگونه فعالیت ها در سطح استان باشیم.

گفتنی است:19 استان به مرحله کشوری راه پیداکردند که از این گروهها، 14 گروه دختران بوده که از هشتم تا دوازدهم این ماه، میهمان خراسان رضوی و زائر بارگاه ملکوتی امام مهربانیها هستند.