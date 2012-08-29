نمایش آخرین مستند "مهرداد اسکویی" در سینما شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، «آخرین روزهای زمستان» مستندی 60 دقیقه است که درآن زندگی هفت نوجوان زیر 15 سال که در کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران زندگی می‌کنند روایت می شود.

این فیلم اکران ویژه باشگاه هفت است که هرهفته روزهای جمعه در سینما شیراز برنامه نقد وبررسی فیلم را برگزار می کند.

کارگاه تخصصی فیلم مستند نیز با حضور اسکویی 9 شهریور سال جاری ساعت 10 تا 13 ، 16 تا 21 در محل انجمن سینمای جوان و نشست تخصصی سینمای مستند 10 شهریور ماه سال جاری ساعت 18 در محل حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.

این برنامه ها باهمکاری حوزه هنری فارس، انجمن سینمای جوان ایران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس برگزار خواهد شد.

مهرداد اسکویی کارگردان فیلم مستند «آخرین روزهای زمستان» سال۱۳۴۸ در تهران متولد شد. وی فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است.

اسکویی در بیش از 300 جشنواره داخلی و خارجی، بیش از80 عنوان جایزه‌های مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده که نمونه آن در چهاردهمین جشن بزرگ سینمای ایران در سال گذشته است که در این مراسم از نقش و تاثیر مهرداد اسکویی در اعتلای سینمای مستند ایران طی مراسم نکوداشتی از سوی انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند تقدیر شد.

تندیس اژدهای طلایی بهترین فیلم جشنواره کراکو لهستان، جایزه بهترین مستند بخش افقها جشنواره مونیخ آلمان، جایزه بزرگ جشنواره مستند مونترال کانادا، جایزه ویژه جشنواره مدیاویو مجارستان، جایزه بزرگ جشنواره مارماداک ایتالیا، جایزه بزرگ جشنواره اوری فرانسه، جایزه بهترین مستند جشنواره ولادرو مکزیک از جمله جوائز کسب شده توسط مهرداد اسکویی است.