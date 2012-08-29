به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "دین، سیاست و زمین: مادی‌گرایی جدید" از سوی انتشارت پالگریو مک‌میلان اثر کلایتون کراکت و جفری رابینز در ماه اکتبر میلادی سال جاری منتشر می‌شود.

کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در خصوص محورهای اصلی این کتاب و فرضیه(ها) خود در آن به خبرنگار مهر گفت: فرض اصلی است که فرهنگ غربی به زودی با محدودیتهای ناشی از سرمایه‌داری جهانی مواجه می شود.

وی افزود: این واقعیت تنها در حوزه اقتصادی و سیاسی جلوه گر نیست و علاوه بر تجلی این واقعیت در این عرصه‌ها می تواند شاهد این واقعیت در حوزه های فرهنگی، زیبایی شناختی، دینی، بوم شناختی و فلسفی بود.

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی تأکید کرد: در حالی که تأکید سرمایه داری غربی بر رشد نامحدود و افسارگسیخته است این فرض بشریت را با موانع و محدودیتهای جدی مواجه ساخته است.

وی تصریح کرد: همین فرض باعث شده تا انسان دست به انتخابهای غیرسازنده و مخربی بزند. در واقع این انتخابها نتیجه ساز و کار ماشین کاپیتالیسم است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در حالی که جهان امروز مواجه با مسائل و مشکلاتی است که جنبه جهانشمول دارد اما این موضوع توسط کاپیتالیسم یا نادیده گرفته می شود و یا توجه اندک بدان می شود و هیچ درکی از این مسائل نیز وجود ندارد.

مدیر مطالعات دینی دانشگاه آرکانزانس مرکزی تأکید کرد: مسائلی از قبیل گرم شدن زمین و مسائل زیست محیطی در کاپیتالیسمی که مبتنی بر رشد نامحدود و افسار گسیخته است جایی ندارد.