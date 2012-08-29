روند مبارزه با متخلفان اقتصادی در دولت نهم و دهم شدت گرفت

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تصویب قانونی در مجلس ششم برای به چالش کشیدن دولت اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه دست دولت از نظارت بر بازار قطع شد و تعزیرات حکومتی که نقش کنترل بازار را بر عهده داشت دیگر نتوانست نظارتی بر کنترل بازار داشته باشد .

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه مقرر شد که شورایی از وزارت بازرگانی، دادگستری و شورای اصناف به تخلفات موجود در بازار رسیدگی کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: این شورا اختیار صدور حکم، توقیف اموال و برخورد با متخلف را نداشت واین موضوع باعث شود افرادی از این موقعیت سوء استفاده کنند .

نجف زاده تاکید کرد: در دولت نهم تعزیرات حکومتی پای کار آمد و دوباره به نظارت و کنترل در بازار رسیدگی کرد .

وی در ادامه یاد آور شد: با روی کار آمدن تعزیرات مردم مرجع مناسبی برای رسیدگی به شکایات پیدا کردند و تخلفات اقتصادی بسیار کاهش یافت .

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان گفت : دولت نهم مبارزه جدب با قاچاق کالا را اولویت کاری خود قرار داد و در این راستا در دولت مقرر شد مسائل مالی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا به استثنای پرونده هایی با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال توسط تعزیرات به تعزیرات حکومتی پیگیری شود .

نجف زاده گفت : تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات گران فروشی، کم فروشی، احتکار، قاچاق کالا، تقلب، مبارزه با اجناس تاریخ مصرف گذشته و تخلفات بهداشتی را بر عهده داشت .

وی ، به رسیدگی به عرضه خارج از شبکه 70 میلیون لیتر سوخت طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: این پرونده منجر به صدور حکم پرداخت جریمه یک میلیارد و 750 میلیون ریالی و ارجاع پرونده به دادسرا شدکه این مهمترینپرونده متخلف اقتصادی در سال گذشته بود .